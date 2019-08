Nyt.fi

Britannia on ajautumassa kriisiin, ja hämmästyttävästi sen kanavoi sanoiksi näyttelijä Hugh Grant – kirosanoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.express.co.uk/celebrity-news/1171124/Hugh-Grant-Boris-Johnson-Parliament-news-Brexit-Queens-speech-Twitter

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/hugh-grant-twitter-boris-johnson-parliament-suspended-prorogued-queen-latest-a9083091.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/HackedOffHugh/status/1166740030947287040

https://www.hs.fi/haku/?query=stephen+fry

https://twitter.com/Baddiel/status/1166741640511447040

https://twitter.com/stephenfry/status/1166753602658082817

https://twitter.com/PhilipPullman/status/1166633205035917317