Nyt.fi

Häiriköt kaappasivat somekeskustelun, jossa Lidl kertoo lahjoittavansa rahaa pakolaistyöhön – tästä on kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/ReijoTossavaine/status/1168231912462344192

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/CLubutini/status/1167800167736729600

https://twitter.com/Rane72646372/status/1167903161547288578

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy