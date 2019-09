Nyt.fi

Big Brotherin iltalähetyksessä tapahtui erikoinen välikohtaus, kun vierailijakoomikko kommentoi toimittajan ul

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Big Brotheria esittävä Jim kuuluu Nelonen Mediaan. Nelonen Media ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.