Mikkeller-panimo avasi baarin Helsinkiin – valikoimaa riittää, mutta hinnat hieman hirvittävät

Kalevankatu 17, p. 050 300 2300, mikkeller.dk.Ma–ti 14–23, ke–to 14–24 ja pe–la 13–2.Hanaoluet 9–14 e (0,4 l), pullo-oluet 8–39 e. Leivät 6,50–9,50 e ja snackit 3–4 e.Ei., onko Mikkeller avannut Helsinkiin, ystävä kysyy.Tieto kuulun tanskalaispanimon saapumisesta ei selvästi ole kiirinyt kaikkien oluen ystävien korviin, vaikka kesäkuun lopun avajaisissa jono venyi Kalevankadulta korttelin kulman taakse.Mikkeller lienee skotlantilaisen Brewdogin ohella tunnetuimpia ellei tunnetuin eurooppalainen käsityöolutmerkki. Kööpenhaminassa 2006 perustettu ja kokeilevasta otteestaan tunnettu panimo tekee olutta Amerikkaa myöten. Helsingin pienehkö baari on 50. Mikkeller-liike.Baari sijoittuu edesmenneen Hykke-kahvilan paikalle siihen Annankadun ja Fredrikinkadun väliseen kohtaan, joka on kovin hiljainen keskeiseen sijaintiinsa nähden. Rauhallisuus on etu parin terassipöydän kannalta.Asiakaspaikkoja on 25, hanoja törröttää seinästä kaksikymmentä. Suhde on paikan pitäjän mukaan ennätys.vaihtuvat hanoissa tiheästi, jopa päivittäin. Pysyvämpiä ovat pils, brown ale ja hapan saksalaistyyppinen vehnäolut. Suosituimpia taas ovat panimon osin omistaman Warpigsin oluet sekä Mikkellerin tuhdin humalaiset neipat, ipat, pale alet ja sourit.Tarjolla on myös muiden valmistajien tuotteita, esimerkiksi pälkäneläistä (Olutpaja) ja baskiolutta (Basqueland).Suosittu new England pale ale Hazesan allihops on samean kellertävä, helpon juotava, raikas ja tasapainoinen; samaa oluttyyppiä edustava Hazy and Sally taas sitruksinen mutta kovin vetelä. Warpigsin Galaxy citra hurmaa värillään, joka muistuttaa omenamehua tai vedellä jatkettua pastista. Kyseinen olut kuulemma myytiin nopeasti loppuun käyntini jälkeen.Hinnat kieltämättä hieman hirvittävät. Neljän desin lasillinen maksaa paikoin yli kympin. Maistelun kannalta on hyvä, että oluita saa myös kahden desin lasissa.Toisaalta nyt ollaan erikoistuotteiden äärellä. Kaksi ja puoli vuotta valmistuvaan Mikkellerin Spontan Double Raspberryyn käytetään kuulemma kaksi kiloa vadelmia litraa kohti. Pullossa löytyy jopa 30 kuukautta käynyttä olutta.Kyytipojaksi löytyy leipiä ja snackeja. Puolukalla ja omenaviipaleilla jatketussa kylmäsavuporoleivässä on mukava piparjuurinen säväys. Fenkolilla ja tartarkastikkeella viimeistelty lohileipä on mitättömämpi.1800-luvun rakennuksessa sijaitsevan baarin sisustus on pelkistetty Artekin valaisimineen ja Aalto-tuoleineen. Seinillä panimon tunnushahmot, Henry ja Sally, seikkailevat Muumi-tyylisissä graafisissa kuvissa.myötä Mikkeller löytyy nyt jokaisesta Pohjoismaasta Islantia ja Färsaaria myöten, joten tänne tulo vaikuttaa olleen vain ajan kysymys. Etenkin, kun suomalaisten osuus panimon kerhossa on ollut huomattava.Venäläisiä Mikkeller-faneja on kuulemma saapunut Pietarista varta vasten Kalevankadulle.Baarin ketjumaisuus silti mietityttää. Menisinkö Barcelonassa Mikkelleriin paikallisen vermuttibaarin tai Lontoossa brittipubin sijaan? Tuskin.