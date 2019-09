Nyt.fi

Kylpylässä pääsee kuplista eroon, sillä siellä kohtaa suomalaisia ainutlaatuisen tasa-arvoisesti

Siinä minä sitten istuin kylpylän iltaravintolassa, ja pitelin käsistä kahta tuntematonta keski-ikäistä, jotka hokivat, miten hyvä isä minusta tulee, vaikka en ole saamassa lapsia.Kylpylä on fantastinen ja jännittävä paikka. On lapsiperheitä, nuoria pareja, keski-ikäisiä pareja, eläkeläisiä. Saunan lauteilla vieressäsi saattaa istua vaikka uusnatsi.Kylpylässä olemme mahdollisesti samaa mieltä vain yhdestä asiasta: haluamme lillua vedessä.Kylpylässä me olemme kaikki samanarvoisia. Siellä me kekkuloimme miltei alasti hassuissa uima-asuissa mahat pystyssä juomassa altaalla kaljaa. Jokaista vähän kiusaannuttaa, kun uikkarit liimautuvat vakoihin.taannoin kylpylähotellireissulla menin iltaravintolaan laulamaan karaokea. Olin tullut kylpylään yksin rentoutumaan ja tekemään töitä. Erotuin joukosta, sillä tuskin kukaan muu oli lähtenyt yksin asioikseen Kainuuseen kylpemään. Ihmiset halusivat tulla juttelemaan.Ensin pöytääni lyöttäytyi keski-ikäinen pariskunta, joka ihmetteli mitä kaltaiseni nuori mies tekee yksin kylpylässä. Mies halusi tarjota minulle kaljaa, mutta se ei onnistunut, koska hän oli liian humalassa. Hän sinnikkäästi yritti pari kertaa, mutta ei siitä tullut mitään.Kun mies kävi tupakalla, hänen vaimonsa sanoi minulle, että älä välitä Ranesta (nimi muutettu), se on ystävällinen, koska muistutan kuulemma miehen kuollutta poikaa.Selvä se.He poistuivat pian, jonka jälkeen kävelin tilaamaan juotavaa. Tiskin päädystä toinen keski-ikäinen pariskunta huikkasi minulle: “Hei sä näytät tosi ihanalta! Saadaanko me tarjota sinulle juotavaa?”No mikä jottei.He toivat valkoviinipullon pöytääni. Hetken istuttuamme nainen sanoi, että muistutan todella paljon heidän poikaansa. Ensimmäinen ajatus mielessäni oli, että toivottavasti hän ei ole kuollut.Ei ollut. Nainen näytti kuvan pojastaan, joka on nuori, parraton ja miltei kalju. Ja sanotaan nyt vaikka niin, että minulla ei ole näistä piirteistä yhtäkään.Laajasta sanavarastostani en löytänyt tilanteeseen muuta vastausta kuin “okei”, vaikka tietysti olisi pitänyt sanoa Cheekiä mukaillen “emmä tiedä, mut jotain samaa meis on.”Seuraavaksi nainen kysyy, että uskonko uudelleensyntymiseen ja useisiin elämiin. En usko. Nainen uskoo, että yksi hänen lapsistaan on uudestisyntynyt Elvis. Mies puolestaan uskoo olleensa edellisessä elämässä ritari, koska hänellä on luontaisesti niin hyvät miekankäsittelytaidot.Kohta nainen tarttuu käteeni ja alkaa ennustamaan. “Mä näen pitkän vaaleahiuksisen naisen ja kolme lasta. Kaksi tyttöä ja yhden pojan.” Sanon, etten välttämättä halua lapsia ollenkaan. Sitten myös mies tarttuu minua kädestä ja sanoo, että minusta tulee hyvä isä.Siinä minä sitten istuin kylpylän iltaravintolassa ja pitelin käsistä kahta tuntematonta keski-ikäistä, jotka hokivat, miten hyvä isä minusta tulee. Kylpyläreissuni oli saanut yllättävän ja ihanan esoteerisen käänteen.jälkeen mukava pariskunta ehdotti, että olisin lähtenyt vielä jatkoille heidän hotellihuoneeseen juomaan biodynaamista viiniä. Kieltäydyin, sillä minulla oli kiire päästä kirjoittamaan tämä kaikki ylös.Kaikille niille, jotka pelkäävät olevansa liiaksi omassa kuplassaan, en voi olla suosittelematta kylpylöitä. En lupaa yhtä esoteerista kokemusta, mutta parhaiten omasta kuplasta pääsee pois, kun menee oikeiden kuplien luo, eri porealtaaseen.