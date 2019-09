Nyt.fi

Äitiys määrittyy liiaksi biologian kautta, sanovat Astrid Swan ja Koko Hubara, jotka aloittivat keskustelut ”ä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äitiyden katsotaan määrittyvän biologian ja luonnollisuuden kautta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istumme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Tekstit käsittelevät usein vain kotiäitiyttä, joka vertautuu elämään sodan keskitysleireillä.