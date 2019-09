Nyt.fi

Internetissä heräsi henkiin vitsi, jossa eurooppalaiset pilkkaavat amerikkalaisia kaikesta siitä, mikä rapakon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://9gag.com/gag/aGgxOpw

https://9gag.com/gag/a9R7846

https://9gag.com/gag/aBgY8qz

https://9gag.com/gag/aL02N0A

https://9gag.com/gag/avoP9OO

https://9gag.com/gag/am59R8o

https://9gag.com/gag/a9R7DL1

https://9gag.com/gag/ag5VE2n

https://9gag.com/gag/az1jDzN