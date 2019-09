Nyt.fi

Espoolaisen Kainan-ravintolan runsaat filippiiniläismaut ilahduttivat pikatestissä

Kainan

Tilaamme

Piispansilta 11 (Espoo), p. 040 084 7487, kainan.fi.Ma–pe 10.30–21, la 11–19 ja su 12–18.Alkuruoat 4–8 e, pääruoat 9–24 e ja jälkiruoat 4–7 e. Buffet 13/16 e.Kyllä.on Filippiineillä puhuttua tagalogin kieltä ja tarkoittaa ruokapaikkaa. Tämä ruokapaikka, ravintola Kainan, avasi kesällä kauppakeskus Isoon Omenaan Espooseen ja vahvistaa osaltaan pääkaupunkiseudun pienimuotoista filippiiniläisravintoloiden buumia. Kainanin lisäksi filippiiniläistä ruokaa tarjoavat esimerkiksi helsinkiläiset Pobre, Paisano ja Kamalig.Kainan mainostaa, että autenttisen makuelämyksen varmistamiseksi ravintolassa työskentelee vain filippiiniläissyntyisiä kokkeja. Ruoka edustaakin perinteistä filippiiniläistä keittiötä, jossa luotetaan kolmen perusmaun eli makean, happaman ja suolaisen liittoon. Tarjolla on sekä päivittäin vaihtuva buffet että à la carte -lista.Ruokalistalla annokset on nimetty englannin ja tagalogin kielellä, mutta aineksista kerrotaan myös suomeksi. Tosin osa käännöksistä näyttää käännösohjelman läpi ajetuilta, mikä herättää kysymyksiä.Mitä ihmettä on ”ajeltu jää” tai ”tihku maito”?aluksi fresh lumpian eli filippiiniläisen version kevätkääryleestä. Kreppiä muistuttavaan pehmeään lettuun on kääritty katkarapuja ja vihanneksia. Päällä on runsas ja hyvin makea maapähkinä-valkosipulikastike. Annos on suuri ja siitä riittää hyvin kahdelle alkuruoaksi.Pääruuaksi otamme sizzling gambasin eli grillattuja katkarapuja tomaattikastikkeessa. Tarjoilija kysyy toivettamme annoksen tulisuudesta, mikä hieman yllättää, sillä filippiiniläinen ruoka ei perinteisesti ole kovin tulista vaan pelaa pikemminkin makeilla ja etikkaisilla sävyillä. Poltetta ei katkaravuissa ole kuitenkaan liiaksi, vaan makujen liitto on samanaikaisesti juuri sopivan hapan ja makea. Nappisuoritus.Toinen pääruokamme on kare-kare eli filippiiniläinen lihamuhennos paksussa maapähkinäkastikkeessa. Naudanliha on melkein hajoavan mureaa, ja mukana on myös ilahduttavia okrasattumia. Pähkinäisen pehmeä kastike saa luonnetta etikkaisesta pähkinä-katkaraputahnasta. Pääruoka-annokset tarjoillaan lisukeriisin kanssa. Tavallisen riisin lisäksi tarjolla olisi myös paistettua riisiä paahdetun valkosipulin kera.Jälkiruokaa syödessä selviää, mitä ”ajeltu jää” ja ”tihku maito” tarkoittavat. Tietenkin jäämurskaa ja kondensoitua maitoa! Kumpaakin tulee perinteiseen filippiiniläiseen jälkiruokaan halo-haloon, johon on kerrostettu eksoottisia hedelmiä ja makeutettuja papuja. Sinivioletti jäätelö on saanut värinsä trendikkäästä ubesta eli violetista jamssista.Autenttisten makuelämysten takia helsinkiläisenkin kannattaa hypätä länsimetroon. Kainan tarjoaa runsasta ja rehellistä filippiiniläistä ruokaa, ja paria ruokalistan ”yllätysainesta” lukuun ottamatta asioiminen Kainanissa sujui myös suomeksi.