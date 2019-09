Nyt.fi

Makumatka Kallion Bumissa jäi miedonpuoleiseksi, mutta pho-keitto pelasti tilanteen

Viidennen

Testikäynti

Odotuksia

Viides linja 8, bumicafe.com.Ma–to 11–21.30, pe–la 11–22.30 ja su 12–19.Dim sumit 7/12,50 e, keitot 11,90–13,50 e, banh mi -patongit ja gua bao -sämpylät 6,50–7,90 e, kesärullat 7/12,50/18 e ja nuudelisalaatit 12,50 e.Ei.linjan ravintolatarjonnassa nähtiin keväällä muutoksia, kun Berggan paikalle Karhupuiston laidalle avasi Flät no 14 -kahvila ja 5th Street Barin tilalle tuli tuorepastaa ja olutta tarjoava La Lanterna.Elokuun alkupuolella Viidennelle linjalle avasi myös itäaasialainen fuusioravintola Bumi. Se löysi tilat muutosta uhmaavan ja parhaillaan vesivahinkoremontissa viruvan Las Vegas -baarin vierestä, vastapäätä Ipi-kulmakuppilaa.Bumin vietnamilaisella pitäjällä on ennestään samanniminen mutta pienempi paikka Pursimiehenkadulla. Suunnitelmissa on kuulemma myös pari uutta ravintolaa.osuu syyskuiseen keskiviikkoiltaan. Noin 20 asiakaspaikan ravintolassa on alkuun hiljaista, mutta pieni tila on kuitenkin saatu melko viihtyisäksi. Palvelu on hivenen haparoivaa mutta ystävällistä.Saan eteeni turhan lämpimän Brooklyn-oluen ja sitruunajääteen. Silmäilen seinää koristavaa ravintolan B-kirjainlogoa, joka kieltämättä muistuttaa olutpullon vastaavaa.Alkuun maistan muhkeita kesärullia, joista toiseen on kääräisty katkarapuja ja toiseen tofua ja sieniä. Makeahko hoisin-dippikastike tulee tarpeeseen, sillä sellaisenaan rullat ovat miedon makuisia.Saan kuulla, että ravintolan ruokatarjonnassa on huomioitu suomalaiset makutottumukset. Esimerkiksi kesärulliin saa täytteeksi lohta ja pho-keittoon sattumiksi tofua ja sieniä, joita ei kuulemma Vietnamissa näihin ruokiin käytettäisi. Bumissa tom yam -keittokin on vähemmän mausteinen kuin Thaimaassa syödyt versiot.Riisinuudeleille ja naudanlihalle perustuva pho-keitto sentään on etäisesti autenttisen oloinen. Kelvollisessa liemessä kelluu mukavan runsas määrä yrttejä ja muuta vihreää.Vietnamilainen täytetty banh mi -patonki sekä dim sum -nyyttilajitelma ovat aavistuksen edellisiä annoksia valjumpia.Kun Nyt-liite arvioi Punavuoren Bumin vuosi sitten, kiitosta keräsivät erityisesti liemet. Mykyt tulivat pakastimesta, eivätkä dim sumit ole Kalliossakaan paikan päällä tehtyjä.Lounasaikaan kello 11–15 pääruoka maksaa 9,50 euroa. Kaikkia ruokia – pho-keittoa lukuun ottamatta – saa kuulemma kasvis- tai vegaaniversioina.hitusen parempi Bumi ajaa asiansa nopeahkona nälän tyydyttäjänä, vaikka tavanomainen ja mieto makumatka jääkin sykähdyttävästä täyttymyksestä.Verrattain kauniit ja paikoin hyvän kokoiset annokset tekevät Karhupuiston kulman uutuudesta silti mahdollisen pysäkin toistamiseenkin, etenkin pho-keiton ansiosta. Plussaa Bumi saa myös myöhäisistä aukioloajoista.Kallion kulmilla on havaittavissa pientä taikinanyyttikilpailun kiristymistä. Bumin dim sumien jatkoksi dumplingeja tarjoavat ainakin Katmando-baari kulman takana sekä Noodle Story Kolmannen linjan Linnanmäen-päässä.