Paisanon jykevän makuinen munakoiso säväytti, mutta filippiiniläisravintolan annoksissa oli melkoisia tasoeroj

Filippiiniläinen

Kahden

Lounaalla

Jaettavat

Korkeavuorenkatu 45, p. 044 984 2271, paisano.fi.Ma–to 11–15 ja 16–22, pe–la 11–15 ja 16–23.Jaettavat annokset ja jälkiruoat 6–14e.Ei.keittiö on pääkaupunkiseudulla nosteessa, ainakin jos tarkastellaan ravintolatarjontaa. Kampin kauppakeskuksessa toimii Pobre, Hietalahden hallissa Kamalig, Vallilassa Platito, Espoossa Kainan ja Pienellä Roobertinkadulla Sentro, joka tosin tarjoaa ”modernia aasialaista” mutta filippiiniläisellä painotuksella.Uusi vahvistus filippiiniläisravintoloiden ketjuun on Paisano, joka aloitti kesällä Korkeavuorenkadulla. Taustalla ovat samat ravintoloitsijat kuin Pobrella.Paisanon tiloissa ovat aiemmin toimineet italialaisravintolat Corso ja Gastone. Ravintolatila on jätetty mukavan avaraksi ja viihtyisäksi. Katonrajassa tekeytyy erilaisia pikkeleitä, ja yhdellä seinustalla on baaritiski. Sisäpihalta löytyy pieni terassikin.arvioillallisen aikana elokuun lopussa ja syyskuun alussa Paisanossa oli voimassa 20 annoksen kesälista. Oletettavasti ruoat ovat piakkoin vaihtumassa, sillä verkkosivujen mukaan Paisanon ruokalista uudistuu useita kertoja vuodessa ja annoksissa hyödynnetään kauden raaka-aineita. Ruoka edustaa modernia filippiiniläistä keittiötä, ja makuja on lainailtu eri puolilta saaristovaltiota. Muodin mukaisesti Paisanossa kannustetaan tilaamaan useita annoksia ja jakamaan ne seurueen kesken.Parasta antia edusti munakoiso uskomattoman jykevän makuisessa mantelikastikkeessa. Umaminen ja makean suolainen kastike teki munakoisosta melkeinpä lihaisan, vaikka herkullisen runsas annos oli vegaaninen.Erinomaista oli myös grillattu häränkieli, jonka kanssa sai ärhäkästi pikkelöityä porkkanaa. Ohuisiin porkkanalantteihin oli saatu huikean tiukkaa etikkaista makua, joka tasapainotti mureaksi kypsennettyä ja rapean pinnan saanutta kieltä.Grillatut kalmarirenkaat loikoilivat sähäkän etikkaisessa kastikkeessa tomaattihakkeluksen kanssa. Soosi herätti makumuistoja seuralaisella, joka on reissannut Filippiineillä kuudesti.Siika oli oivasti suolattu ja meheväksi kypsennetty, ja sen kanssa sai herkän makuista katkarapuemulsiota. Lautaselle lyöty fermentoitu chili-valkosipulihakkelus sen sijaan oli niin ärjyä, että kala katosi sen alle.Tamarindisuolattu kuha tarjottiin ohuiden retikkasiivujen ja poltetusta munakoisosta tehtyjen kastikenokareiden kanssa, mutta sinällään hyvä kala jäi räyhäkämpien ruokien jalkoihin.Sääliksi kävi myös kirjolohen paloja, joiden nahka oli masentavan veltto, eivätkä eväkkäät pärjänneet taitavasti tehdylle savuiselle ja makeahkolle kookoskastikkeelle, jonka herkullinen polte yllätti hieman jälkijunassa.Tiikeriravut tuotiin pöytään pikkuruisessa grillissä. Varrastettuja rapuja oli kolme, mikä on haastava määrä jaettavaksi kahden ruokailijan kesken. Todella tuliseen lisukekimchiin iski himo, vaikka se kutkutti paikoin jopa kivuliaan kovaa.Entrecôte talon tapaan tarkoitti ohuita, carpacciomaisia naudanlihasiivuja sipulin, valkosipulin ja chilin kanssa. Yllättävintä oli tarjoilualusta, valtava keskeltä halkaistu lautanen.Jotain ekstraa kaipasivat myös Paisanon omat nuudelit, joissa oli ponteva puruntuntuma, mutta luvattua chiliä ei löytynyt.Punajuurimarinoidussa kananmunassa ei punajuuri näkynyt eikä maistunut. Muna hukkui härkäpapumuhennokseen, jonka muutenkin maanläheinen olemus sai vielä lisäkierroksia shimeji-sienistä, vaikka annos olisi kaivannut pikemminkin kepeyttä ja raikastusta.Siikaterriini puolestaan olisi periaatteessa voinut olla mistä tahansa kotoisasta saaristolaispöydästä, mutta merileväkääre veti makua ikävällä tavalla kalaisaksi, eikä terriiniviipaleen kanssa tarjottu imelä chilihilloke ollut kovin onnistunut paritus.Jälkiruoatkin hämmensivät. Seuralaisen lautasella lojui maissinjyviä sekä kookosta raasteena ja jäädykkeenä, joka toi mieleen kookosmaitopurkin kiinteän osan. Toisen jälkiruoan pääosassa oli violetti jamssi ube, jota oli käytetty sekä kakkuun että jäätelöön. Lopputulos oli kitalakeen kiinnittyvä tärkkelyspommi.Paisanossa oli tarjolla viisi erilaista annosta, joiden pääraaka-aine oli joko kasvista, kalaa tai lihaa. Tilasin filippiiniläisen binakol-kanakeiton (12,90 e) ja kävin pöytään odottamaan. Annoksia kiikutettiin kyllä muihin pöytiin, mutta vasta puolen tunnin odottelun jälkeen tarjoilija kävi ilmoittamassa, että tilaukseni on unohdettu. Saatiin soppa sentään pöytään asti, mutta odottelua ei hyvitelty.Perinteisesti binakol tehdään kookosveteen, ja tässäkin liemessä kookoksen erotti, olihan sitä sitä raastettu myös sopan päälle. Paksoi oli pureskeltavan tuoretta, ja kana oli imenyt makua aromaattisesta liemestä.annokset eivät välttämättä ole paras idea Paisanon tyyppisessä ravintolassa, jossa monet annoksista ovat voimakkaita ja intensiivisiä. Muutaman tymäkän suupalan jälkeen miedommat maut jäävät jalkoihin ja suun valtaa sekamelska.Paikkana Paisano on kuitenkin kiva ja tunnelmallinen. Molemmilla illalliskäynneillä kaksi henkilöä sai ylen määrin syötävää yhteensä 60 eurolla, mikä on Helsingin hinnoilla kohtuullista. Filippiinit tunteva seuralainen löysi ruoista tuttuja makuja, mutta annoksissa oli melkoisia tasoeroja. Myös komponenttien yhdistelmiä voisi vielä harkita.