Applen tv-palvelu aloittaa marraskuussa, ja luvassa on toinen toistaan kalliimpia sarjoja – tällaisia ne ovat Apple avaa suoratoistopalvelunsa Suomessa ja yli sadassa maassa marraskuussa. Tarjolla on 14 miljoonaa euroa jaksolta maksaneita sarjoja huipputekijöiltä. Kilpailu on kuitenkin kovaa.