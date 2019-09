Nyt.fi

Kuin olisi ollut kylässä ystävien luona: Ranskalaisduo toi Amerikan ikivihreät Vantaan syystunnelmaan

Ilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ollaan

Hänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brooklynissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://vapaataanet.us19.list-manage.com/track/click?u=46c16db45c374caa4a1f462c5&id=60d71ea4ea&e=735ae397cc

https://www.facebook.com/jazzkeittio/

https://www.hs.fi/sivu/jazzkeittio/