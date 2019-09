Nyt.fi

Ravintola Kabul tarjoaa afganistanilaista kotiruokaa sympaattisella malmilaistunnelmalla höystettynä

Esikaupunkien

Metallilautasella

Hietakummuntie 16 A, p. 09 4289 1020.Ma–pe 11–21 ja la–su 11.30–21.Alkuruuat 4–5 e ja pääruuat 10–15 e.Ei.pienissä kansainvälisissä ravintoloissa on usein ilo aterioida. Vaikka kuppilan yleisilme olisi nuhruinen tai sisustus silkkaa kitschiä, ruokalistalta voi löytää ilahduttavia herkkuja ja peruskebabia kiinnostavampia ruokia.Muutama viikko sitten löysin itseni Leppävaaran hauskasta Persian cuisinesta. Puhoksen ostoskeskuksen kurdiravintolat ovat kestosuosikkikohde sille suunnalle sattuessa. Vastaavia esimerkkejä löytyy Helsingistä muualtakin.Malmin rautatieaseman itäpuolelle melko huomaamattomasti sijoittuva ravintola Kabul aloitti maaliskuussa, tosin silloin nimi oli vielä Ariana shish grill. Nimi vaihtui kesän aikana.Kabul tarjoaa kuulemma perinteistä afganistanilaista kotiruokaa. Paikka on Afganistanista kotoisin olevan pitäjän mukaan Suomen ainoa lajissaan.Sisustus hieman huvittaa: on koristeputkilossa kelluvia tekokaloja, värivaloja ja muovikasveja. Lattiatuuletin, jokseenkin halvanoloiset keinonahkasohvat ja paikoin nuhruinen yleisilme viimeistelevät näyttämön.eteen saapuvat alkupalat viehättävät värikkyydellään. Burani eli paistettu munakoiso jogurttikastikkeessa on käynnin paras annos, miellyttävän pehmeä ja tomaattisen täyteläinen.Toinen alkuruoka, ashak eli pinaattitäytteiset afganistanilaiset nyytit jogurtti- ja tomaatti-linssikastikkeessa, toistaa buranin makupalettia turhankin paljon.Sipulilla ja perunoilla täytettyä leipää eli bolania tai pirzolaa eli grillitomaatin ja -sipulin kanssa tarjoiltuja lampaankyljyksiä ei testikäynnillä ole tarjolla. Ei mahda mitään.Tunnelma maanantai-iltana on unelias ja tarjoilu hieman välinpitämätöntä. Sähkölaitteiden hurina sekoittuu naapuripöydän kännykkävideomöykkään.Pääruoaksi maistan kaasugrillissä valmistettua shish-lammasta ja -kanaa, joita Lähi-idän alueen ruokiin vihkiytynyt ystäväni moittii välttäviksi tai korkeintaan tyydyttäviksi.Hieman kuivahko liha tarjoillaan kookkaan vatimaisilta metallilautasilta maukkaan riisin ja tylsän jäävuorisalaatin kera. Tomaatista ja paprikasta löytyy grillattua pintaa, mutta muutoin grillituntuma jää etäiseksi.Liha ei osu lähellekään toivottua. Ja missä ovat tuoreet yrtit? Sellaisten luulisi kuuluvan tai sopivan kokonaisuuteen.Parasta Kabulissa on buranin ohella sopivan nyrjähtänyt lähiöautenttinen yleisilme ja sympaattinen malmilaistunnelma.