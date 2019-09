Nyt.fi

Leppävaaran uusi Café Panorama tarjosi runsaan lauantaibrunssin, jonka antimet eivät päässeet yllättämään

Leppävaaran

Brunssin

Café

Hevosenkenkä 3, p. 050 396 8654, cafe-panorama.fi.Ma–pe 7.30–18 ja la 10.30–15.Aamiaissetit 5,50–9,50 e, päivän lounasannos 10,50 e ja lauantaibrunssi 22 e.Kyllä.lauantainen brunssitarjonta koheni loppukesästä, kun kauppakeskus Sellon vieressä tönöttävän Panorama Towerin alimpaan kerrokseen avattiin Café Panorama. Sodexon ylläpitämä kahvila tarjoaa brunssin lisäksi lounasta ja perinteisiä kahvilatuotteita.Café Panoraman nimi maalailee mielikuvaa näköalakahvilasta, mutta todellisuudessa ikkunasta avautuu näkymä kadulle, jonka toisella puolella häämöttää kauppakeskuksen seinä. Monesta hälyisästä kauppakeskuskahvilasta poiketen Café Panorama on kuitenkin hiljainen ja sisustukseltaan miellyttävä.noutopöydän tarjonta ei varsinaisesti yllättänyt vaan edusti mitä perinteisintä brunssien antia. Runsautta kuitenkin riitti. Tarjolla oli esimerkiksi graavilohta, kasvismunakasta, falafelpyöryköitä, leikkeleitä, melonipaloja, briejuustoa ja tutun oloinen salaattikimara viher-, caesar ja pastasalaatteineen.Vaikka brunssi oli tavanomainen, ruuat olivat moitteettomia ja laadultaan tasaisia. Erikoismaininnan ansaitsevat paikan speltti-kvinoacroissantit, jotka olivat todella hyviä. Myös se miellytti, että brunssin sai lopetella palaan Café Panoraman oman leipuri-kondiittorin tekemää kakkua. Testilauantaina se tarkoitti suklaa- tai tyrni-kookosmoussekakkua.Palvelu Café Panoramassa oli sujuvaa ja ystävällistä. Brunssin antimet oli aseteltu tarjolle erillisiin pöytiin, joten pitkiä jonoja ei päässyt muodostumaan. Ruokien ainesosat oli merkitty selkeästi lapuille, ja lisätiedusteluihin löytyi henkilökunnalta vastaukset. Tarjoiluastiatkin pysyivät siisteinä, vaikka testikäynnillä brunssille oli saapunut paljon asiakkaita. Pöydät olivat täynnä lapsiperheitä ja nuoria aikuisia.Suosio ei sinällään yllätä, sillä tähän saakka lauantaibrunssia ovat Leppävaaran kulmilla tarjonneet vain Mezza ja Robellas. Uudelle vaihtoehdolle lienee kysyntää. Tosin uutuudenviehätyksen lisäksi suosiota saattoi lisätä Café Panoraman avajaistarjous, jossa brunssin sai alennettuun hintaan.Panorama on selvästi halunnut profiloitua myös arkiaamujen paikaksi. Silloin tarjolla on esimerkiksi kahden tai kolmen munan omeletteja, joihin voi valita kaksi mieluista täytettä kuten possunpaistia tai tomaattia. Lisäksi aamiaisaikaan tarjolla on puuroa, jogurttibaari ja erilaisia aamupalasettejä.Lounasaikaan Café Panoramassa on vaihtuva päivän lounasannos sekä salaattibaari, jonka anti on sekin kovin tavanomainen. Salaattinsa saa koota esimerkiksi vihersalaatista, katkaravuista, vesimelonista ja siemenistä.