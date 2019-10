Nyt.fi

Uudistunut ravintola Savoy onnistui klassikkoannoksissa, mutta keittiö teki myös häkellyttäviä virheitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravintola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kävimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illallisella

Palvelu