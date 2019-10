Nyt.fi

Itse ilkimys -hahmoa näytellyt sai potkut tehtyään OK-käsimerkin valokuvassa Universalin lomakohteessa – Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006256169.html

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006072789.html