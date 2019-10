Nyt.fi

Punavuoren Cafe Scallion osaa asiakaspalvelun, mutta laajaa ruokalistaa voisi hieman karsia

Fredrikinkatu 33, p. 045 352 2552, cafescallion.com.Ma–pe 7–20, la 10–20 ja su 10–18.Turkkilainen kahvi 3,70 e, eclair 2,50 e. Lounas 6,50–7,50 e.Ei.Punavuoren-päässä ei lounaspaikoista ole pulaa. Jo pelkkä Iso Roobertinkatu on täynnä vaihtoehtoja jokaiseen makuun.Kahvila Andantea vastapäätä on kuitenkin jo jonkin aikaa ollut liiketila, joka on hakenut suuntaansa ensin lihakauppana, sitten jonkinlaisena baklava-kahvilana ja nyt Cafe Scallion -lounaskuppilana, joka on suurimman osan viikkoa auki iltamyöhään.Tila on pienen yksiön kokoinen, ja testipäivänä paikalla on lisäksemme pariskunta ja yksinäinen ruokailija. Tunnelma on lämmin ja vastaanottavainen.Scallionin vitriinissä lepäilee suklaakuorrutteisia täytettyjä tuulihattuja eli eclaireja ja kiiltäviä mousseleivoksia, molemmat tuttuja ranskalaisesta konditoriakulttuurista. Kassalla on paistettua pakastepullaa ja keksejä. Ruokalistoilla taas ehdotellaan paninia, erilaisia salaatteja, päivittäin vaihtuvia keittoja, turkkilaisia pitsoja ja bruschettaa.tiskin takana häärii Cafe Scallionin omistaja. Kun kysymme suosituksia, meille esitellään ”paras kana-ceasar-salaatti”, jota asiakkaat ovat kuulemma ylistäneet. Omistaja on silminnähden ylpeä italialaisesta salaatinkastikkeesta, joka on Felixin valmistamaa. Saamme maistiaisenkin.Päädymme kuitenkin lohikeittoon, jota myös muut asiakkaat ovat kuulemma kehuneet, sekä jännittävän näköiseen palapitsaan, joka muistuttaa turkkilaista pideä.Lohikeiton kalapalat ovat pieniä ja höttöisiä, tilliä sen sijaan on runsaasti. Syödessä huomaamme kaipaavamme selkeitä ja kookkaita lohi- ja perunapaloja, mutta keiton maku on kuitenkin tuttu ja kohdallaan.Pitsapalan täytteenä on hapokasta tomaattia, suolaista fetaa ja kevyesti paistettu kananmuna. Makuyhdistelmä on tyydyttävä. Pitsan pohja on ohut ja pehmeä, hieman piirakkamainen olemukseltaan. ”Fazerin pakastettu”, meille vastataan ylpeänä. Cafe Scallionissa ei puolivalmisteita pelätä.Jälkiruoaksi tilaamme koneella tehdyn jykevän turkkilaisen kahvin sekä suklaakuorrutteisen eclairin, joka on täytetty makealla maitokiisselillä. Yhdistelmä tuo mieleen Turkin, missä jälkiruuaksi nautitaan usein täytetty tuulihattu nimeltä profiterol. Ennen kahvin valmistusta tiskin takaa tiedustellaan oikeaoppisesti, haluammeko kahvin makeuttamattomana, pienellä määrällä sokeria vai makeana versiona.Scallionin tunnelma ja tarjottavat ovat keskenään hallitussa kaaoksessa. Menu on varsin laaja, ja ehkä tarjontaa voisi hieman karsia, mikä helpottaisi paitsi nälkäisen asiakkaan päätöksentekoa mutta myös kahvilan henkilökuntaa.Kahvilan miljöö puolestaan muistuttaa italialaista kulmakuppilaa, jossa tunnelma ja asiakaspalvelu ovat huoliteltua sisustusta tärkeämpiä. Asiakkaista Cafe Scallionissa pidetäänkin hyvää huolta: kysytään rehellistä mielipidettä, palvellaan hymyssä suin ja ollaan läsnä alusta loppuun.