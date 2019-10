Nyt.fi

Suomi mainittu! Idea Lapin-matkasta herätti ristiriitaisia tuntemuksia viimeisimmässä Keeping Up With The Kard

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B3Si8aMlipy/

https://www.instagram.com/p/Br8NeGwHdb8/