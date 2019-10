Nyt.fi

Nämä 9 videopätkää osoittavat, miten suomalainen tv-viihde on muuttunut 2000-luvulla – menisikö mikään näistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy