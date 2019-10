Nyt.fi

Väite kaurajuomien kaurattomuudesta ja niiden sisältämästä palmuöljystä synnytti pienen kohun – Selvitimme, mi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/JyrkiJalkanen/status/1180190356878569472

https://twitter.com/juhakala3/status/1181185484321705984

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/JyrkiJalkanen/status/1181446428666798081

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy