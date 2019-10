Nyt.fi

Ei ole sattumaa, että Greta on Ruotsista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskunnan – eli aikuisten – näkökulmasta opiskelulta nuorten käsiin jäänyt joutilas vapaa-aika on aina ollut järjestelmän tulevaisuutta uhkaava riski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy