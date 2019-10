Nyt.fi

Internet riemastui pahamaineisen Bronxin ”Jokeri-portaista”, joista tuli turistikohde ja meemiaihe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.vulture.com/2019/10/the-joker-stairs-an-afternoon-at-nycs-newest-attraction.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy