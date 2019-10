Nyt.fi

Kala maistuisi yhä useammalle, mutta kalaravintolat ovat Helsingissä harvassa – kriitikko söi niistä kolmessa

Helsingin

Kalaravintoloiden

Ravintolapiireissä

Tätä

Tukkutorin kala houkuttelee tiskillään

Laadukas

Tukkutorin kala, Työpajankatu 2 b, tukkutorinkala.fi.

Loistavaa kalasoppaa Kampissa

Kaksi

Fisken på Disken, Urho Kekkosen katu 1, fisken.fi.

Salven kuha petti

Ihmeen

pannua.



Lihaisa lista on pitempi ja houkuttelevampi. Vorschmack oli erinomainen. On myös lihapullia, poronkäristystä, lehtipihviä, pippuripihviä ja paistettua maksaa – kaikki linjassa S-ryhmän Salven imagon kanssa. Kala- saati merimiesravintola se ei ole.



Salve, Hietalahdenranta 5, raflaamo.fi/fi/helsinki/salve.





Pitkän linjan kalastaja on ammatistaan ylpeä Kalansaaliiden vähetessä kuluttaja kiittää luottokalastajaa.



Muistan ensimmäisen käyntini länsiuusimaalaisen Pohjan kunnan torilla. Kalavaunulla jonoa oli jo ennen kuin kauppiaat, kalastaja Magnus Lignell https://www.hs.fi/haku/?query=magnus+lignell ja hänen vaimonsa Gun https://www.hs.fi/haku/?query=gun avasivat luukun.



Tuoretta kalaa oli röykkiöittäin, isoja siikojakin rivissä.



”Ovatpa komeita”, ihastelin. ”Missä tällaisia viljellään?”



Magnus Lignell suorastaan tulistui. ”Olen kyllä itse kalastanut ne viime yönä!”



Bromarvilainen ”Mankke” Lignell on kolmannen polven ammattikalastaja. Hän on toiminut alalla vuodesta 1977.



Siinä ajassa ovat vähentyneet saaliit ja kalastajat. Bromarvissa toimii enää noin tusina ammattikalastajaa, kun heitä Lignellin aloittaessa oli kaksin verroin. Nuoria on vaikea saada alalle.



Kalastajat joutuvat ahkeroimaan enemmän kuin ennen. Lignellit kiertävät toreja ja tapahtumia. Suurimman osan kaloista he myyvät asiakkaiden tahdosta nahattomiksi ja ruodottomiksi käsiteltyinä fileinä.



Mankke leikkaa ohuita viipaleita himmeänpunertavasta kylmäsavulohen kimpaleesta. Luonnonlohta! Ero räikeän punaiseen viljeltyyn loheen on iso.



Itämeren luonnonlohta ei enää saa pyydystää ja myydä ympäri vuoden. EU on säätänyt kiintiöt, joita on jaettu Suomen merialueille ja Ahvenanmaalle.



”Ennen luonnonlohi tuli paremmin tutuksi. Nyt se tulee keväisin tiskille kuin uutuutena.”



Lignell kalasti ennen eniten silakkaa. Sitä on kohdannut kato.



”Ei ole yhtä paljon kysyntää kuin ennen. Verkkokalastuksen sijaan isot troolarit hoitavat kalastuksen, enimmäkseen Pohjanlahdella. Suuri osa saaliista menee rehuksi. Kauppoihin päätyvää silakkaa käsitellään isoissa laitoksissa.”



Kuha on tullut silakan tilalle, mutta sitäkin saa vähemmän kuin ennen. Syyllisiä ovat varsinkin saaliita ryöstelevät harmaahylkeet ja merimetsot.



”Sivusaalis” avuksi? Suomen vesissä on noin sata kalalajia, joista nykyisillä kalatiskeillä näkyy vain kymmenkunta.



”Sivusaaliskaloja” päätyy kauppaan korkeintaan erikoisuuksina, esimerkiksi säynävää, pasuria ja suutaria.



Varsinkin Etelä-Euroopassa pikkusintit ovat monet herkkuruuan perusta. Perinteiseen ranskalaiseen kalakeittoon käytetään mieluiten montaa erilaista kalaa ruotoineen.



Suomessakin kalaa arvostettiin ennen eri tavalla. Ruotsin vallan aikana vuoteen 1809 Suomella oli ylellinen vientituote: lahnankielet. Niitä toimitettiin Tukholman seurapiireille varsinkin keväisin. Venäjän hovissa taas herkuteltiin Suomen kiiskillä, joista keitettiin lientä.



Toivoa on. Tavallisen marketin hyllystä löytyy nykyään monipuolisia särkisäilykkeitä.



Ja eikös vain Gastro Cafe Kallion lounaslistalla ollut äskettäin sakeaa kiiskichowderia.



Myös Pasilan Triplan sushitarjontaan kuuluu särkisushi.