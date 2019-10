Nyt.fi

Obama puhui nuorille: moraalinen puritanismi ja ”woke”-kulttuuri eivät edistä hyvien asioiden aikaan saamista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://Olin%20sosiaalisen%20oikeudenmukaisuuden%20soturi%20%E2%80%93%20kunnes%20halusin%20lopettaa%20sotimisen