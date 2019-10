Nyt.fi

Obama puhui nuorille: muiden moraalinen tuomitseminen ei edistä muutosta parempaan – ”Maailma on sotkuinen ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://Olin%20sosiaalisen%20oikeudenmukaisuuden%20soturi%20%E2%80%93%20kunnes%20halusin%20lopettaa%20sotimisen