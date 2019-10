Nyt.fi

Tämä video Obaman ja Trumpin eri tavoista kertoa terroristi­johtajan kuolemasta on mykistävä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy