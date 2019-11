Nyt.fi

Muusikkona tunnettu Lieminen tilasi pizzauunin Italiasta ja perusti ravintolan Tapiolaan – pikatestissä valkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Guido’sin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilökunnan