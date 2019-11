Nyt.fi

Ympäri maapalloa lentelevästä vihreästä kansanedustajasta tuli suosittu meemi – kysyimme, olisiko lentovero va

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BmB7IgnHlfb/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy