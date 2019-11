Nyt.fi

Lihakeskustelussa voisi ottaa mallia kymmenen kananmunaa päivässä syövältä Namimaiskis-mieheltä

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja savolaisista muikkuravintoloista nauttiva esteetikko.

miettinyt Nami­maiskis-miestä, jonka tapasin junassa jokin aika sitten.“Anteeksi, saako häiritä hetken”, mies kysyi junan ravintolavaunussa. Näistä on tavannut syntyä mieleenpainuvia kohtaamisia, joten mikäpä jottei. Hänellä oli erikoinen mutta ystävällinen virne kasvoillaan.“Puheripuli pääs yllättämmään”, mies tarkensi heti perään kotiseudultani tutulla murteella.Savolainen. Kuinkas muuten.Kolmekymppinen mies kertoi aistineensa, että minun kanssani voi jutella asioista. Kivasti sanottu! Olimme hyvin eri mieltä monista asioista ja muutenkin aika erilaisen oloisia, mutta keskustelu oli hyvä.Hän sanoi olevansa telakkateollisuuden miehiä, joten keskustelimme pitkät pätkät hitsaamisesta, josta en tiedä juuri mitään. Hän kertoi hitsaamisen palkkaperiaatteista, eli käytännössä siitä, mitä hasardimpaa homma on, sitä enemmän palkkaa saa. Mies teki tavallisia putkihitsauksia, mutta olisi halunnut päästä kovempiin rahoihin kiinni. Kukapa meistä ei haluaisi!Mies oli pohtinut oman yrityksen perustamista, mutta epäröi, koska hän oli kuulemma niin “huono atk-asioissa”. Hän ei uskaltanut ladata netistä koneelleen mitään ohjelmia, koska pelkäsi “tekevänsä jotain laitonta ja saavansa syytteen”. Hän sanoi haluavansa mennä jonnekin kynän ja paperin kanssa ottamaan selvää yritysverotuksesta ja siitä, mikä yhtiömuoto olisi hänelle paras.pidempään keskustelimme ruoasta. Mies oli pohtinut ruokavaliotaan selvästi hyvin paljon. Hän oli hiljattain vähentänyt alkoholin käyttöä, koska verensokeri ja kolesteroliarvot olivat koholla.Sitten hän kertoi syövänsä kymmenen kananmunaa päivässä. Viisi aamulla, viisi illalla. “Se on niin mahtava luonnontuote, ylivoimaista ravintoa. Luonnollista, ei tarvitse proteiinijauheita”, mies hehkutti.En tätä kiistänyt, mutta ehdotin, että kannattaa ehkä miettiä vielä noiden kananmunien syöntiä sen kolesterolin kannalta.Hän sanoi vähentäneensä lihansyöntiä huomattavasti ja tunsi olonsa parantuneen. Hänen mielestään siinä oli jotain väärää, että hän ottaa kaupan hyllyltä jauhelihapaketin. “Pitäisi pystyä itse teurastamaan eläin, ja sitten syödä se, vähän niin kuin kalastaminen. Haluaisin kokeilla, että pystyisinkö riistämään eläimeltä hengen”, mies pohti.Hän hehkutti erilaisia kasvistuotteita, että nykyään on ihan kaikkea saatavilla. “Se pulled oak on ihan mahtavaa”, mies sanoi. En viitsinyt korjata, että se on itse asiassa pulled oat eli nyhtökaura, sillä ajatus nyhtötammesta jotenkin viehätti.Namimaiskis-mies alkoi luetella, miten hänen tekee toisinaan hirveästi mieli veristä nautaa, kanan nahkaa, kalan nahkaa, jänteitä ja rasvaa. Hänellä oli teoria, että ihmisillä on nykyään enemmän nivelvaivoja, koska enää ei syödä jänteitä, ruotoja ja nahkoja niin kuin ennen. Hän syö tämän kaiken.Kuulosti omiin korviin vähän ällöttävältä, mutta sanoin miehelle, että mielitekoja kannattaa seurata, mikäs siinä. Kerroin itse vieraantuneeni lihan mausta jo yli kymmenen vuotta sitten ja olleeni sittemmin kasvissyöjä. Mutta jos nyt jostain syystä alkaisi tehdä mieli syödä vaikka kalaa, niin miksi en söisi. En ole kovin ehdoton.“Uskomaton tarina”, mies sanoi ja virnisti taas.miettinyt Namimaiskis-miestä viimeaikaisen nautakeskustelun aikana. Hän ei ole suinkaan ainoa, jonka kanssa olen jo pelkästään toimittajuuden vuoksi keskustellut lihasta vuosien varrella.Julkisuudessa käytävä keskustelu vaikuttaa usein kovin harhaiselta. Lehmiä roudataan yliopistojen viereen protestina. Julkisuuden nykylogiikan mukaan tällaiset tempaukset saavat huomiota, mutta ne kertovat enemmän eri järjestöjen eduntavoittelusta kuin mistään aidosta keskustelusta tai argumentoinnista. Sitten näitä tempauksia on mukava äimistellä ilman, että mitään keskustelua käydään.Jopa konservatiivis-uskonnollisen radion yleisön soittotunnilla b-luokan iskelmien välissä saattaa kuulla parempaa ja kiinnostavampaa pohdintaa lihansyönnistä kuin lehtien palstoilla. Ja niin saattaa jonkun satunnaisen hitsarin kanssa junassakin.Kukaan ei ole kieltämässä lihansyöntiä. Yhden ylioppilaskunnan päätös lopettaa naudanlihan tarjoaminen ei ole keneltäkään pois. On ilmiselvää, että syömme liikaa lihaa ja lihansyöntiä on syytä vähentää jo ilmastosyistä. Monet kasvistuotteet ovat hanurista, valinnanvaraa on melkeinpä jo liikaa, mutta on olemassa jo paljon hyviä lihankorvikkeita ja muita proteiinin lähteitä.Julkiseen lihakeskusteluun vaikuttaa tietysti se, että asiasta keskustelevat yleensä sellaiset tahot ja ihmiset, joilla liittyy lihaan tai lihattomuuteen tiettyjä intressejä, usein taloudellisia. Haluan keskusteluun enemmän mukaan hitsareita ja muita satunnaisia tyyppejä, joilla ei ole työnsä puolesta asian kanssa mitään tekemistä.Ai niin, jo ihmettelit, miksi kutsun junassa tapaamaani tyyppiä Namimaiskis-mieheksi. Siihen on toki syynsä.Mies kertoi olevansa onnellisesti parisuhteessa. Suhde oli kuulemma ihana, miehen sanojen mukaan “aivan namimaiskis!”