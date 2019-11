Nyt.fi

Netflixin uudessa standup-show’ssa voi ohittaa poliittiset vitsit nappia painamalla – kysyimme asiantuntijalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://edition.cnn.com/2019/11/04/media/seth-meyers-skip-politics-button-netflix/index.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy