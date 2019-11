Nyt.fi

Triplan Fredde’s keskittyy pizzaan ja grilliruokiin, mutta pikatestissä pizza oli kaukana napolilaisesta

Pääkonttorinsa

Lähtökohdat

Fredde’siä

Fredikanterassi 1 (4. kerros), p. 010 766 3610, raflaamo.fi.Fredde’s ma–to 9–23, pe–la 9–24 ja su 9–22 (lounas ma–pe 10.30–14). Urban Rabbit ma–to 9–1, pe–la 9–3 ja su 9–22.Fredde’sin alkuruuat 4,50–9,50 e, hiiligrilliannokset 16–36 e, pizzat 19 e, salaatit 14–18 e ja jälkiruuat 4–9 e. Lounas 10,50–15 e ja bisneslounas 26 e. Urban Rabbitin cocktailit 9–20 e ja ruuat 7–18,50 e.Kyllä.Triplan toimistorakennukseen keväällä muuttava HOK-Elanto on avannut asemahallin kupeeseen Fredde’s- ja Urban Rabbit -ravintolat, joilla on yhteinen keittiö. Ravintolat yhdistyvät toisiinsa myös sisäkautta.Jos tummia sävyjä ja pehmeää hotelliaulatunnelmaa yhdistävä Urban Rabbit on pubimainen ja juomapuolta painottava, kookkaassa 250 asiakaspaikan Fredde’sissä korostuvat grilliruuat ja pizza.Fredde’s kutsuu hiiligrilliään ”Suomen suurimmaksi”. Mutta avokeittiöön vilkuilun perusteella grilli näyttää kuitenkin kovin tavanomaiselta ja hehkutettua pienemmältä. Pizzat paistuvat lupaavasti puulla kuumenevassa uunissa.huomioon ottaen Fredde’sin ruokapuoli tuottaa testikäynnillä pettymyksen.Puhvelimozzarellapizza ei liippaa napolilaista, vaikka näin on kerrottu, vaan tulos muistuttaa enemmän Kotipizzan ja Putte’sin tuotoksia. Laatuunsa nähden 19 euron pizza on kallis. Ja mihin jäi puu-uunin aromi?Hiiligrillissä valmistettu flank steak eli kuvepihvi tarkoittaa muutamaa lihasiivua kastikkeen kera, mäkkärityylisiä ranskalaisia ja ikävän kalseaa einessalaatin tapaista lisuketta.Fredde’sissä alkupalaksi syömäni grillattu mustekala on sentään kaunis ilmestys. Lonkeroissa on hyvää savun aromia, mutta punajuuresta väriä saava couscous jää lähinnä visuaaliseksi virikkeeksi. Aiolista, rapeasta lehtikaalista ja marinoidusta punasipulista peukkuja.Urban Rabbitin puolella vegaaniburgeri on Beyond Meat -pihvin ansiosta kelvollinen, mutta muutoin purilainen jättää kylmäksi.Kahden lasillisen perusteella Urban Rabbitin cocktailit ovat ruokaa kiinnostavampia. Ne on laadittu yhteistyössä Liberty or Death -drinkkibaarin takaa löytyvän Son of a Punch -yrityksen kanssa.ja Urban Rabbitia voisi kuvailla S-ryhmän uuden polven paikoiksi, joissa kansanomainen helppous ja mukavuus yhdistyvät sisustuksen ja ruokalistan myötä kosmopoliittiseen vaurauden kajoon.Teollista, rouheaa, kovaa, pehmeää, säihkyvää. Jotain Keravaa, jotain Manhattania.”Tää biisi oli mun soittolistalla 2013”, ystävä kommentoi taustamusiikkia.Ehkä sattumaa, mutta kuvaavaa – S-ravintolat tuskin pyrkivät edistyksen etujoukkoihin.