Itä-Helsinkiin aukesi uusi olutkeidas, jonka hampurilainen oli pikatestissä lähes täydellinen

Humikkalanrinne 1.Ke–to 16–24, pe 16–2, la 12–2 ja su 12–22.Hanaoluet ja -siiderit 5,50–10 e (0,4 l). Burgerit ja leivät 9–13 e, savustetut ruuat 5,50–9 e (per 150 g), pihvi 28 e, päivän kala 27 e, lisukkeet 3–6 e ja jälkiruuat 6–6,50 e.Kyllä.keränneen uutuuskuppilan jahtaaminen voisi olla helpompaakin.Olen kompuroinut liukkaiden kallioiden ja lähiörakennusten läpi mellunkyläläiselle asuinalueelle, jossa lättänän kapakkarakennuksen julkisivua koristaa hieman pönäkältä kalskahtava valomainos: Helsinki Beer Factory.Vaihtuvuutta täällä on selvästi ollut. Seinässä jököttävät yhä kahden aiemman ravintolan kyltit – Wanhaa kultaa ja New Stonea seurannut Helsinki Beer Factory avasi elokuun lopulla. Uutuuden taustalta löytyy muun muassa Helsinki Beer Festivalin järjestäjätahoa sekä Itä-Helsingin panimo.Astun sisään ja ihastelen lähiöhenkisen suurehkon baarisalin tunnelmaa. Tänne on saatu luotua vetoava paikka, joka yhdistelee luontevasti Itä-Helsinkiä, amerikkalaiselokuvan uinahtanutta syrjäkyläkapakkaa ja trendikästä käsityöolutkeidasta.Valo läpäisee aiemmin peitetyt ikkunat, minkä lisäksi Helsinki Beer Factoryn kulinaarisesti kunnianhimoinen konsepti ja sen myötä hintataso tekevät selkeää eroa peruskuppilaan.Sultans of Swing soi taustalla, kun tarkastelen kiinnostavalta vaikuttavaa pubihenkistä ruoka- ja juomavalikoimaa.Tarjolla on laadukkaan oloisia burgereita sekä savustettuja ruokia, kuten vuorokauden savustettua possun kylkeä, kukkakaalia ja kurpitsaa. Löytyy pihviä, kalaa sekä lisukkeina esimerkiksi coleslaw’ta ja mac and cheeseä eli juustomakaronia.tuopillisen Olarin panimon valmistamaa kelvollista Märzen-lageria. Hanoista löytyy myös esimerkiksi espoolaisen Fat Lizardin ja tuusulalaisen Coolheadin tuotteita. Sahtiakin näemmä saisi. Oikealla vadelmalla maustettu hapanolut Kissa-sour on kuulemma tehty omistajan tyttären Late-kissalle.”Real ale tulossa!” tiskin päällä kerrotaan lupaavasti.Viskivalikoiman ilmoitetaan olevan vuosilta 1981–2019. Lambic-oluita löytyy pulloissa neljääkymmentä eri lajia. Laadukas biljardipöytä on palvellut kaksissa edellisissä suomenmestaruuskisoissa.perusburgeri on todella hyvä, likimain täydellinen. Reipas suolakurkku potkii suolaisen cheddarjuuston, aiolin ja täyteläisen pihvin kanssa herkullisen briossin sisällä. Mehukasta ja oluen kanssa erinomaista.Kaukana bulkista olevia ranskalaisia on kiva dippailla pöydän maustekorin kastikkeisiin Fleetwood Macin ja Toton tahdissa.Naapuripöydän mies kiittelee savustettuja lihoja. Ne saattaisivat olla paikan kiinnostavin ruokatäky, mutta maistaminen jää ensi kertaan.On hienoa, että odottamattomaan ympäristöön syntyy tämänkaltaista ravintolakokeilua. Koska kilpailu kulmilla lienee vähäistä ja rento laatu kiinnostanee asiakkaita, Helsinki Beer Factoryssa on ainesta Itä-Helsingin uudeksi ”tietäjät tietää” -tyyppiseksi salaiseksi helmeksi.Paikan lähiöolohuonemaisessa tunnelmassa viettäisi mieluusti viikonloppuiltaa tai pitkäksi venähtänyttä iltapäivää.