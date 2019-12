Nyt.fi

Jätkäsaaren Be My Guestin rapsakka vietnamilainen patonki valloitti pikatestissä

Välimerenkatu 24, p. 045 7832 7111, bemyguest.fi.Ma–pe 10.30–21 ja la 11–21.Lounas 10,50/12 e, illallisannokset 9,80–14,90 e ja tapakset 4,50–13 e.Kyllä.katsottuna Jätkäsaari on tuulinen, loputtomalta vaikuttava työmaa. Mutta sitä mukaa kun uudet talot nousevat, kehittyvät myös alueen palvelut.Jätkäsaaren henkiselle pääväylälle Välimerenkadulle on vaivihkaa ilmestynyt suoranainen kortteliravintoloiden keskittymä. Yksi tulokkaista on ensikertalaisten yrittäjien rento vietnamilainen ruokabaari Be My Guest.Vietnamilainen keittiö on Suomessa verraten onnellisessa asemassa. Sitä pidetään helppona ja nopeana ruokana, mutta ei siinä määrin, että aasialaiset lounaslaarit tulvisivat keskinkertaisia pho-nuudelilitkuja. Vietnamilaista ruokaa löytää edelleen pääasiassa siihen vihkiytyneistä ravintoloista, joissa vaalitaan perusasioita: makujen tasapainoa ja tuoreita raaka-aineita.Be My Guest luottaa sekin perinteisiin makuihin ilman turhia fuusioita. Lounaalla tarjolla on naudanliha-phokeiton lisäksi nuudeliannos, salaatti kahden riisipaperirullan kanssa tai täytetty banh mi -sämpylä. Annosten vegaaninen vaihtoehto sisältää tofua, lihat puolestaan vaihtelevat viikonpäivän mukaan kanasta possuun.Iltaisin valikoima laajenee pienillä ”tapaksilla”, mikä tarkoittaa esimerkiksi mangosalaattia tai tofua sitruuna-soijakastikkeessa.väki vaihtuu pienessä ravintolassa tiuhaan tahtiin. Asiakaspaikkoja on parikymmentä. Palvelu on ystävällistä ja ilahduttavan ripeää.Uusien kerrostalojen kivijalkojen liiketilat ovat usein kolkkoja, mutta Be My Guestiin on haettu hiostavaa tropiikin tunnelmaa rottinkilampuilla, huonekasveilla ja puupinnoilla.Harmillisen moni uusi ravintola päätyy samoihin persoonattomiin tuoleihin ja pöytiin, ja ne tuovat Be My Guestiinkin tuulahduksen automarkettien kahvioista.Kelvollista pho-keittoa löytyy nykyisin monestakin paikasta, mutta Be My Guestin valttikortti on banh mi -leipä, josta tuli vietnamilaisen keittiön kulmakiviä Ranskan siirtomaa-aikoina. Se on voileipien aatelia, rapean patongin sisään ahdettu autuas sekoitus marinoituja kasviksia sekä mureaa ja mausteista lihaa tai tofua.Vietnamissa patonkiin käytetään myös riisijauhoa, mikä tekee siitä kevyen ja kuohkean.Be My Guestin leipä on huikea: sisältä pehmeä ja sitkeä, päällä paperinohut rapea kuori. Leipä tulee kuulemma leipomosta mutta paistetaan paikan päällä. Se on kuitenkin kaukana suomalaisesta paistopistepatongista. Täytteetkin ovat leivässä kohdallaan.Lounaaseen kuuluu ruotsalainen pienpaahtimokahvi, mutta kiinnostavampi vaihtoehto on vietnamilainen kahvi. Se valmistuu autenttiseen tapaan: hyvin, hyvin hitaasti.Pöytään tuotu kahvi tippuu hiljalleen erityisestä suodattimesta kuppiin, jonka lämpökynttilä pitää kuumana koko prosessin ajan. Lopputulos on aggressiivisen kitkerä liemi, jonka kondensoitu maito makeuttaa tasapainoiseksi. Kahvin ansiosta lounas venähtää pitkäksi ja laiskaksi, mitä on vaikea pitää vikana.Aurinkoisena kesäpäivänä Be My Guest houkuttelee viipyilemään levittämällä pöytiä myös kadun varteen. Talviaikaan paikan poikkeuksellisen rapsakka banh mi on kyllin hyvä syy uhmata tuiskua ja työmaa-aitoja.