Nyt.fi

New York laskeutui Kallioon: Maailmanluokan kitaristi heitti kvartetteineen ilmaiskeikan Tenho Restobarissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/jazzkeittio/

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006326052.html