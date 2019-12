Nyt.fi

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on taas noussut valkoisen ratsunsa selkään, ja some täyttyi Game of Thrones

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/AdamWunische/status/1202009454532796416

https://twitter.com/quiescentically/status/1202106236663193600

https://twitter.com/richardkamei/status/1184712431513194496

https://twitter.com/RedKotek/status/1202188092251213829