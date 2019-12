Nyt.fi

Vilhonkatu 4, p.041 751 2332, oldteashop.fi.Ma–la 11–19.Teekupillinen 3–8 e.Ei.yliopistokampuksen kulmat ovat täynnä erilaisia kahviloita, ravintoloita ja oluthuoneita. Vilhonkadulla, hieman katveessa kulkureiteiltä, on jo jonkin aikaa toiminut myös teehuone.Näin joulun alla Old Tea Shopin ikkunoissa välkkyvät joulukuusen valot. Sisällä istuu paikan omistaja Mikko Nygrén, muita asiakkaita ei näy.Nygrén ottaa meidät vastaan rauhallisin elkein ja tiedustelee, haluammeko palvelua suomeksi vai englanniksi. Seuraavaksi hän haluaa tietää, nautimmeko teet paikan päällä vai ostammeko ne kotiin viemisiksi.Haluamme nauttia teehetkestä nyt, joten Nygrén ohjaa meidät pitsiliinoin päällystetyn pöydän ääreen. Käy ilmi, että paikasta haetaan enimmäkseen irtoteetä nimenomaan kotiin.Verkkosivuillaan Old Tea Shop kertoo arvoistaan lähes teesimäisittäin. Luonnonmukaisen teetuotannon lisäksi yksi arvoista kuuluu näin: Maailma olisi paljon rumempi paikka elää ilman vanhoja teeperinteitä ja antiikkiesineitä.todella ollaan kiinni. Old Tea Shopissa voi kuvitella itsensä Dickensin ajan herraskaiselle iltapäiväteelle.Pöydällä on laaja teemenu – täällä ei tunneta niukkuutta, mistä antavat osviittaa jo seinät, jotka on vuorattu lukuisin teepurkein. Vaihtoehtoja on 120. Listassa on eroteltu muun muassa valkoiset, vihreät, mustat, teesekoitukset ja haudukkeet.Runsaudenpulan edessä pyydämme suosituksia, jolloin Nygrén esittää liudan tarkentavia jatkokysymyksiä.Tilaamme Nygrénin suosituksesta valkoista Shangri La -teetä sekä vaalean jouluteen, jossa valkoinen tee on saanut mausteekseen muun muassa omenaa, inkivääriä, appelsiininkuorta, neilikkaa ja saksanpähkinää.Kaipaamme myös jotain pientä naposteltavaa. Tarjolla on Bastogne-keksejä sekä oriveteläisen Chefbug-yrityksen siemennäkkäriä ja matcha-valkosuklaakonvehteja. Valitsemme näkkärin ja konvehdit.pompöösimäisyys yhdessä Nygrénin seesteisyyden kanssa luo hauskan ja sympaattisen ilmapiirin. Tilauksen saatuaan hän siirtyy valmistamaan teitämme ja laittaa musiikkia hieman lujemmalle. Kuulemme Brahmsin valssin As-duurissa, ja kivijalkaliikkeen lämmin tunnelma on kuin saksalaisessa teehuoneessa.Teet sointuvat hyvin yhteen herkkujen kanssa. Maut komppaavat toisiaan hienosti.Shangri La on nepalilainen, Himalajan rinteillä kasvanut valkoinen tee, joka tarjoillaan kuumana – juuri ja juuri juotavassa lämpötilassa. Maku on kukkainen, raikas ja pehmeä. Matcha-konvehdin kanssa maut sulautuvat yhteen, ja konvehdin rasvaisuus antaa lisäksi miellyttävää suutuntumaa.Maustettu joulutee on luonteensa mukaisesti mausteinen, inkivääri polttaa mukavasti kurkussa. Siemennäkkäri taipuu maultaan paahteiseen ja karvaaseen, mikä korostaa hauskasti teiden makeutta.Old Tea Shopia voisi kuvailla Hugh Grantin Notting Hill -elokuvassa lausuman repliikin mukaisesti: ”Surreal, but nice.”