Jazzkeittiössä vieraileva Heta Keskinarkaus, 30, on valmistunut muusikoksi Pop & Jazz Konservatoriosta ja opiskelee taiteiden tutkimusta Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee myös näyttelijänä. Seuraavaksi Jazzkeittiössä vierailee Valtteri Pokela, joka kirjoittaa Maria Faust Machinan ja Elliot Galvinin konserteista Valkoisessa salissa.

ei toimi niin, että asetamme aina itsemme etusijalle”, totesi yhdysvaltalainen saksofonisti Jonah Parzen-Johnson minulle ennen torstain keikkaansa Helsinki Contemporary -galleriassa.En voinut lakata nyökyttelemästä, kun hän kertoi minulle ajatuksiaan muusikkoudesta, ihmisten kohtaamisesta sekä siitä, miten tärkeää on tiedostaa olevansa etuoikeutetussa asemassa.Yleisön edessä hän vei nämä teemat vielä syvemmälle tasolle: jaetuksi kokemukseksi kaikkien kuulijoiden kanssa. Minulle ilta oli paljon enemmän kuin jazzkeikka, se oli uskomattoman syvällinen ja tärkeä keskustelu.valita yhden keikan We Jazz -festivaalin lähes 30 yhtyeen ja artistin tarjonnasta, näin sen tilaisuutena kuunnella intuitiotani. Valitsin itselleni aiemmin tuntemattoman newyorkilais-saksofonistin Jonah Parzen-Johnsonin (s. 1988) soolokeikan. Hän yhdistää musiikissaan baritonisaksofonin elektronisiin taustoihin.Kuvittelin, että tulisin kirjoittamaan jotain taiteiden rajapinnoista, sekä kuvataiteen ja musiikin välisestä dialogista. Jälkeenpäin ne eivät tuntuneet enää oleellisilta. Sen sijaan olen yhä häkeltyneen kiitollinen niistä kohtaamisista ja tunteista, joihin ajauduin tämän konserttivalinnan seurauksena. Olen vakuuttunut, että intuitioni toi minut oikeaan paikkaan.on asia, jota muusikot eivät ehkä osaa aina kuunnella tarpeeksi. Joskus muusikkous on todella pelottavaa. Pelko voi saada sinut kyseenalaistamaan itsesi ja pelkäämään epäonnistumisia” Parzen-Johnson totesi.Koska olen itsekin muusikkona (ja ihmisenä) paininut raskaassa sarjassa samojen kysymysten äärellä, olen onnellinen, että joku muu sanoi nämä ajatukset ääneen.teemat olivat myös keskeisessä roolissa Parzen-Johnsonin keikalla ja hänen uudella albumillaan, jonka We Jazz Records julkaisee tammikuussa 2020.Parzen-Johnson kertoi, että tulevan levyn kantavana ajatuksena on ollut halu avata hänen oman päänsä sisäistä dialogia yleisön kuultavaksi. Tämä dialogi on pohdiskeleva ja haavoittuvainen. Se on sekoitus epävarmuutta ja röyhkeää itsevarmuutta, moraalista pohdintaa sekä kykyä ja halua pysähtyä kuuntelemaan, mitä muilla ihmisillä on sanottavanaan.Keikan aikana saimme kuulla melkein kaikki uuden albumin kappaleet. Ne jatkavat Parzen-Johnsonin aiempaa soolomateriaalien linjaa ammentaen folk-musiikista ja lofi-soundeista – leikkisyyden, nostalgian ja melankolian yhteistyöstä.Focus Refocus -kappaleessa saksofoni tuntui kaahailevan mielettömällä draivilla vasten painostavaa konetaustaa. Saatoin helposti samaistua Parzen-Johnsonin kuvailemaan tilanteeseen, jossa huomaat kulkeneesi kohti tavoitteita, joiden ymmärrät kesken matkan olevan vääriä.”The Feeling when you notice that you’ve been driving down the wrong way – and eventually you start the same thing all over again” Parzen-Johnson maalaili ennen kappaletta.Keikan kantavaksi teemaksi nousikin se, miten tärkeätä on saada oma ääni kuuluviin, mutta myös se, että omista sanoista ja teoista on kannettava vastuu.Teemat ilmenivät musiikillisella tasolla saksofonin ja syntetisaattoreiden kilpajuoksuna, mutta myös tavassa, jolla Parzen-Johnson otti kontaktia yleisöön ja avasi omaa herkkyyttään.Soolomuusikon pohdintoihin yhdistyi ilmiömäinen baritonisaksofonin hallinta kiertoilmahengityksineen.Syntetisaattori ja taustanauhat vievät ajatukseni aluksi jonnekin lapsuuden videopelien maailmaan ja toisessa hetkessä dystooppisiin mielikuviin reiveistä juuri ennen maailmanloppua. Stand Still -kappaleen aikana (joka on myös hiljattain julkaistu We Jazz Recordsin singlenä) olisin halunnut nousta ylös ja tanssia.nautin silti niistä hetkistä, jolloin sain kuunnella pelkästään baritonisaksofonin pehmeää sointia ilman taustanauhoja – silloin ajatukset tuntuivat selkeiltä ja rauhallisilta.En voinut olla leikittelemättä ajatuksella, että saksofoni oli Parzen-Johnsonin (tai kuulijan) sisäinen ääni, sielu tai intuitio, ja taustanauhat puolestaan niitä häiritseviä ajatuksia, jotka tulevat niin usein oman itsemme tielle.Välillä tuntui siltä kuin saksofoni olisi todella joutunut kamppailemaan saadakseen äänensä kuuluviin näiden toistoa ja tiheitä rumpukonebiittejä tehokeinoinaan käyttävien taustanauhojen läpi. Se teki sen kuitenkin lempeydellä, tutun kuuloisilla lyhyillä, lohdullisilla ja toisinaan leikillisillä melodiapätkillä.ennen kappaletta ”It’s Better If You Don’t” Parzen-Johnson puhui yleisölle siitä, miten tärkeää on tunnistaa omat etuoikeudet. Hän nosti esille, miten hänelle valkoisena miehenä annetaan usein käsitys, että kaikki mitä hänellä on, olisi ansaittu omilla teoilla. Usein nämä etuoikeudet tulevat kuitenkin yhteiskunnalta.Parzen-Johnsonin näkemykset avasivat hänen musiikkiaan uudella tavalla.Hän painotti, että toisinaan on hyvä valita kuuntelijan rooli ja antaa puheenvuoro heille, joille sitä ei ole yhteiskunnassa automaattisesti annettu. Humanistina ja feministinä olen vaikuttunut ja onnellinen siitä, että Parzen-Johnson halusi esiintyjänä tuoda eettisiä arvojaan esille – kuitenkaan saarnaamatta.”Don’t forget that there’s other people – älkää unohtako, että maailmassa on muitakin ihmisiä”, hän kiteytti.päätti keikan ansaittuun encoreen, Neil Youngin kappaleeseen On The Way Home. Hän soitti sen pelkästään saksofonilla, ilman taustanauhoja. Koin, että Parzen-Johnson uskalsi soittaa toisen tekemän kappaleen yksinkertaisesti, ilman taustanauhojen tuomaa tukea. Toisinaan on helpompi tukeutua johonkin sellaiseen minkä joku toinen on jo sanoiksi pukenut.Ennen keikkaa Parzen-Johnson totesi, että maailman tulisi olla tasapainossa. ”Surullinen tosiasia on, että ainoat ihmiset, jotka voivat sen tasapainon toteuttaa ovat he, joilla on valtaa” hän totesi.Kun kirjoitan tuon ajatuksen tähän, sanon sen yhdessä Parzen-Johnsonin kanssa, ja jo kaksi ääntä on isompi kuin yksi. Jos malttaisimme kuunnella myös heitä, jotka eivät saa ääntänsä niin helposti kuuluville, voisimme olla yhdessä niin paljon enemmän.Livekeikalla musiikin on mahdollista kasvaa jaetuksi sisäiseksi ääneksi ja tietoisuudeksi, jota kuuntelemalla meidän on mahdollista muuttaa maailmaa.Toivoisin tulevilta We Jazz -tapahtumilta rohkeita avauksia myös tähän suuntaan: antamaan äänen myös useissa eri marginaaleissa oleville muusikoille. Taiteella kun on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja tunteisiin – edes pieni pala kerrallaan.