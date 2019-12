Nyt.fi

Suomalaismiehen tekemiä giffejä on ladattu yli 800 miljoonaa kertaa, nyt giffeillä halutaan helpottaa kiusaami

Eräänä iltana tyttären sepittämässä iltasadussa seikkaili juusto.Animaatio-ohjaaja Joonas Utin https://www.hs.fi/haku/?query=joonas+utin tytär kuvaili keksimiään hetkiä juustokimpaleen arjesta, ja isä piirsi hahmoa iPadillään. Syntyi giffi itseään hymysuin raastinrautaa vasten raapivasta juustokimpaleesta.

via GIPHYhttps://giphy.com/stickers/gif-this-gifthis-c6XtlZmOiOthvRbFhP

”Välillä elämä on yhtä grindaamista, silti sitä tekee hymyssä suin”, Utti toteaa. Jotain samastuttavaa tässä on, toden totta.Nyt Utin piirtämällä minianimaatiolla on kuvapalvelu Giphyssä jo yli miljoona katselukertaa. Sitä on siis ladattu postausten, twiittien, ryhmächattien ja muiden keskustelujen rikasteeksi ympäri maailmaa.Sosiaalinen media on tuonut kuvat, symbolit ja pienet animaatiot osaksi jokapäiväisiä keskusteluja. Giffit ja emojit ovat harmittomia hahmoja, joilla sanottavaa voi esimerkiksi korostaa tai latistaa.Mutta mitä giffit oikeastaan ovat?”Kiteyttämistä”, Utti sanoo.Gif on tiedostomuoto, usein vain muutaman sekunnin mittainen, usein luuppaava animaatio tai pätkä elokuvasta, tv-sarjasta tai viraalista videosta.Giphy-palvelun avulla giffejä voi nykyään lisätä esimerkiksi Facebookissa ja Whatsappissa käytyihin keskusteluihin.Giphy on giffien hakukoneena aloittanut kuvapalvelu. Tätä nykyä palveluun kirjautuneet käyttäjät voivat myös ladata sivulle tekemiään giffejä. Keskustelujen rikasteina käytettäviä videonpätkiä haetaan palelussa avainsanoilla, kuten ”monday” tai ”coffee”.Suuri osa giffeistä joita ihmiset jakavat ovat elokuvista tai tv-sarjoista napattuja klippejä. Kuvat perustuvat samastuttaviin tunteisiin ja arkisiin hetkiin. Kokemukset puetaan elokuvista napatuissa klipeissä ironiaksi tai liioitteluksi.Esimerkiksi kuun alussa internetissä yleistynyt sanapari ” ok boomer https://www.hs.fi/nyt/art-2000006299855.html ”, joka on jo itsessään kiteytys lausahduksesta ”selvä homma, suuren ikäluokan edustaja”, voi keskustelussa kiteytyä giffiksi tähän tapaan:

via GIPHYhttps://giphy.com/gifs/boomer-ok-eH2uOQEmvcqcqgPoH3

Käsitteen takana on kansanedustaja Clöe Swarbrick https://www.hs.fi/haku/?query=cloe+swarbrick Uuden-Seelannin vihreistä. Hän loi netti-ilmiön hiljentäessään puhettaan häirinneen vanhemman parlamentin jäsenen sanoin ”ok boomer”. Myös alkuperäisestä, parlamentissa vidoidusta hetkestä syntyi oitis giffi.

via GIPHYhttps://giphy.com/gifs/ok-boomer-chle-swabrick-Z9zFKKf7RtVtpbsTzJ

Osa giffeistä on myös alunperin giffeiksi piirrettyjä. Joku siis istuu aamulla työpöytänsä ääreen ja alkaa muotoilla ihmisten tunteita muutaman sekunnin animaatioiksi.Sellainen ihminen on Joonas Utti. Hänen giffejään on ladattu Giphyssä yhteensä yli kahdeksansataa miljoonaa kertaa.Utti on helsinkiläisen animaatiotoimiston toinen perustajajäsen. Hän on animaattori ja ohjaaja, joka tehtailee työn ohessa giffejä. Ihan joka aamu Utti ei siis istu giffien ääreen.Utin ja Anttu Harlinin https://www.hs.fi/haku/?query=anttu+harlinin perustama Gigglebug Entertainment on tuottanut esimerkiksi Ylellä pyörineen lasten animaation Kikkattava Kakkiainen. Utti ja Harlin ovat olleet mukana myös Disneyn uuden 101 dalmatian street -animaatiosarjan tuotannossa.Innostus giffien piirtämiseen sai alkunsa siitä, kun yrityskiireissä animaatioiden työstäminen jäi työnkuvassa vähälle. Animaattoreita tuli lisää ja Utin työ painottui ohjaamiseen. Hän kaipasi piirtämistä ja alkoi värkätä giffejä omalla ajallaan.Utin ensimmäiset gif-hahmot syntyivät iPadiin ladatulla sovelluksella. Ilmaissovelluksessa värejä ja kuvaruutuja oli käytettävissä vain muutamia. Rajoitteet asettivat haasteita ja kannustivat kekseliäisyyteen.Ideat tulevat kiehtovasta liikkeestä tai oivaltavasta ”luupista”, säästä, arkipäivistä ja ruuasta, Utti sanoo. Ne ovat Utin omien sanojen mukaan usein vähän lapsellisia ja hölmöjä, välillä myös lasten keksimiä, kuten juustokimpaleluuppi.Utilla on kaksi lasta ja animaattorin perheessä iltasadutkin piirretään.”Kylli-täti-tyylillä” , Utti sanoo.Yksinkertaisista saduista syntyy yksinkertaisia ja samastuttavia hahmoja. Giffien aiheet ovat niin arkisia ja jokapäiväisiä, että tavallaan niiden kertomiseen kaipaakin animaation kaltaista variaatiota.Pilvinen sää harmittaa.

via GIPHYhttps://giphy.com/stickers/gif-this-gifthis-1lD8Ak0lOqu9m9rpia

Helteisenä kesänä vuonna 2018 syntyi giffi hikeään pilvellä pyyhkivästä auringosta.

via GIPHYhttps://giphy.com/stickers/gif-this-gifthis-YkAImMArqxoHEQxfgT

Maanantai, kahvi ja sää, ne ovat latauslukujen mukaan Utin piirtämien giffien suosituimpia aiheita. Luvut kertyvät sen mukaan, kuinka monta kertaa käyttäjä on hakenut giffiä Giphy-palvelusta ja ladannut sen keskusteluun esimerkiksi Whatsapissa, Instagramissa tai Facebookissa.Giphyn mukaan Utin giffejä on ladattu keskusteluihin ympäri maailmaa yli kahdeksansataa miljoonaa kertaa. Vaikka luvut ovat suuria, ei suosiolla voi ainakaan toistaiseksi tienata. Giffeille ei ole kehittynyt ansaintamallia.”Toisaalta YouTubellakaan ei voinut sivuston alkuaikoina tienata”, Utti sanoo. Nyt suosikkitubettajat tienaavat jo enemmän kuin keskivertovuomalaiset. https://www.hs.fi/nyt/art-2000006296185.html Utille ja Harlinille hymiöiden tapaan keskusteluissa käytettävät rikasteet luovat mahdollisuuden kokeilla uuden hahmon toimivuutta. Jos sadat tuhannet haluavat kopioida kahvia kittaavan karhun keskusteluunsa, olisivat he ehkä kiinnostuneet katselemaan sen elämää myös animaatiosarjan muodossa.

via GIPHYhttps://giphy.com/stickers/animated-loop-1X7vgE9uxAPvI0fHY2

Animaatiot ovat nykyään Frozen-elokuvan kaltaisia monikanavaisia konsepteja. Ne taipuvat printtipaidoista keittiölastoihin https://eu.usatoday.com/story/life/parenting/2019/11/22/frozen-2-merchandise-10-things-you-never-knew-you-needed/4180101002/ ja televisiossa näytettävistä sarjaversioista esimerkiksi giffeihin. Utin mukaan giffeillä uusia hahmoja voi tehdä tutuksi katsojille.’Jotain’ arjestamme kenties kertoo se, että kaikista suosituin Utin piirtämä giffi on päätään tietokoneen näppäimistöön takova kana. Giffi löytyy Giphy-palvelusta aihetunnisteiden ”monday” ja ”autocorrect” alta. Samastuttavaa niin ikään.

via GIPHYhttps://giphy.com/gifs/animated-loop-work-l0Iyn34fotpL8K9wI