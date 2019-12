Nyt.fi

Globaalit suuryritykset innostuivat keksimään härskejä kaksimielisyyksiä Netflixin pyynnöstä – ja se on parast

Yhdysvaltalainen suoratoistoyritys Netflix on viime päivinä saanut osakseen runsaasti huomiota, kun yrityksen Yhdysvaltain-Twitter-tilillä esitettiin kysymys:Kysymys kulkee monella metatasolla, sillä oikeastaan siihen pystyvät parhaiten vastaamaan vain toisten suurien brändien viestintätiimit. Siksi kysymyksestä ei olisi voinut odottaa massiivista somehittiä.Toisin kävi. Netflixin twiittiä on jaettu yli satatuhatta kertaa ja vastauksiakin on kertynyt noin 25 000.”Hurt me plenty.” (Satuta mua kunnolla.)–Doom, räiskintäpeli”Please share your experience with the community.” (Jaathan kokemuksesi yhteisön kanssa.)–Yelp, yritysten arvostelupalvelu”Do you wanna take a lick?” (Haluaisitko nuolaista?)–Ben & Jerry’s, jäätelöyritys”I’m not sure we want to touch this.” (Emme ehkä halua koskea tähän.)–Paramount Network, televisioasemaTosin Paramountille huomautettiin että se jätti höhlästi käyttämättä nimeensä sisältyvän termin ”mount” joka tarkoittaa selkään kiipeämistä.”Once you pop, the fun don’t stop.” (Poks vain, eikä hauska lopu lain.)–Pringles, sipsiyritys”0 to 60 in 3.5 seconds.” (Nollasta sataan 3,5 sekunnissa.)–Audi, autovalmistaja”You can go elbow deep in me” (Voit työntää kätesi kyynärpäätä myöten.)–Kettle Brand Chips, sipsivalmistajaYllä olevat yritysten twiittivastaukset ovat keränneet jopa kymmeniätuhansia tykkäyksiä. Ne ovat siis saaneet brändilleen runsaasti (ilmaista) näkyvyyttä.Nykypäivänä yritykset yrittävät tavoittaa ja sitouttaa asiakkaitaan mitä erilaisimmilla keinoilla, jotka eivät välttämättä muistuta perinteistä mainostamista.Ei pidä hämääntyä: jäätelöyritys haluaa pohjimmiltaan myydä mahdollisimman paljon jäätelöä, sipsiyritys sipsejä. Twitter-hassuttelu sisältää maineriskin, joten siihen sisältyy jonkinlainen hyötyodotus.Avaus ammentaa lukuisista samankaltaisista vitsailuista, jotka kiertävät internetissä aika ajoin. Sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla on esimerkiksi pohdittu, mitä voisi petipuuhastelun ohella sanoa illallispöydässä, hautajaisissa, ambulanssissa, työhaastattelussa...Luultavasti Netlfixin nuorekkuutta mukaileva ilmaisu tuntuu raikkaalta lähinnä yritysten viestintäosastoilla, jotka eivät ole vielä keksineet, miten nuorista ja nuorista aikuisista tehdään maksavia asiakkaita.Versioinnit kuitenkin osoittavat, että vitsi on helppo muovata ajankohtaiseksi kerta toisensa jälkeen.Esimerkiksi näin: Mitä voisi sanoa sekä sänkypuuhissa että demareiden vetämissä hallitusneuvotteluissa?