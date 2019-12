Nyt.fi

Mikäpä sen parempaa kuin mennä aamulennolle pienessä tuubassa

On elämänsä rajoittamista, jos katsoo kelloa miettiäkseen, voiko juoda

Ystäväni palasi juuri kaksi kuukautta kestäneeltä Italian-matkalta. Kävimme oluella. Hän kertoi, kuinka hän oli todennäköisesti juonut alkoholia kahden kuukauden ajan joka päivä.Ei mitään dokaamista, mutta tissuttelua. Viinilasi tai Aperol Spritz.Koska olen skumppakylvyistä ja muusta luksuselämästä nauttiva hedonisti, totesin ykskantaan, että en tuomitse. “Huh, minua suorastaan jännitti kertoa”, hän jatkoi.Tilanne toi mieleen sen, kuinka Suomessa on vaikea puhua alkoholista. Yksi syy on tietysti se, että ongelmakäyttöä on paljon.Mielestäni yksi erikoisimmista tabuista alkoholipuheessa on se, että moneltako on soveliasta juoda.Saan tosin myös itseni joskus kiinni siitä, että katson hieman kummeksuen aamukaljottelijoita.Viimeksi tänä syksynä olen ihmetellyt, miten joku voi tilata aamukymmeneltä junan ravintolavaunussa oluen. No miksi ei voisi! Jos haluaa juoda kalexia eli bönthöä eli keppanaa, niin väliäkös sillä, että ottaako sen aamukymmeneltä tai iltakymmeneltä. Kunhan ei riko lakia vaikkapa ajamalla kännissä.Junassa aina näkee pukumiehiä aamupäivällä kaljalla. Puhumattakaan lentokentistä ja -koneista. Olen itsekin usein ottanut kaljan ennen aamulentoa rentoutuakseni, koska jännitän lentämistä todella paljon. Mikäpä sen parempaa kuin lentää pienessä tuubassa. Sitä paitsi silloin nukahtaa myös helposti. Ei lentokoneessa matkustamista hereillä saati selvin päin kestä.Ja laivalla sitä vasta aamulla juodaankin. Kun viimeksi tänä syksynä olin risteilyllä, lilluin jo kello 13 laivan kylpylän porealtaassa ystävieni kanssa juomassa limuviinaa muovituopista. Olihan se sentään Jani Volasen ja Tommi Korpelan luoman M/S Romantic -sarjan teemaristeily.Näissä edellä mainituissa ympäristöissä aikaisin juominen on sallitumpaa. Siinä ollaan ikään kuin arjesta ja arkiympäristöstä irti. Vaikka onhan se vähän hassua, että heti kun on raiteilla tai merillä, niin on täysin ok juoda kaljaa vaikka aamukymmeneltä, kun normaaliarjessa sitä katsottaisiin heti oudosti.Olen itsekin joskus ujostellut aamu- tai päiväkaljan tilaamista. Nykyään en enää välitä. Sehän on suorastaan oman elämänsä rajoittamista, jos pitää katsoa kelloa miettiäkseen, voiko juoda. Alkoholin pitäisi olla iloinen eikä rajoittava asia elämässä.Sitä paitsi ystävien kanssa päiväkännääminen arkipäivänä on paljon hauskempaa kuin mennä viikonloppuna täyteen yökerhoon.Palataan vielä liikenteeseen. Jos itseohjautuvat autot jossain vaiheessa tulevat, mitenhän sitten käy? Tuntuuko se sitten kuin junakyydiltä ja istuvatko matkustajat takapenkillä juomassa bönthöä?