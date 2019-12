Nyt.fi

Jazzkeittiössä vieraileva Valtteri Pokela, 30, työskentelee Umo Helsinki Jazz Orchestran yleisötyöstä ja hankkeista vastaavana tuottajana sekä opiskelee Taideyliopistossa taidehallintoa. Seuraavaksi Jazzkeittiössä vieraille Kallion lukiota käyvä Otso Reijonen, 17. Hän kirjoittaa We Jazz -festivaalin päätöskonsertista, jossa soittivat Timo Lassy & Teppo Mäkynen sekä tanskalainen Terkel Nørgaard yhdessä Ralph Alessin kanssa.

tummanpuhuva ilta vaihtui yhdellä ovenavauksella valoisampiin sävyihin, kun kävin sisälle Senaatintorin kupeessa sijaitsevaan Valkoiseen Saliin.Täällä käynnistyisi We Jazz -festivaalin toiseksi viimeinen konserttipäivä, jossa kuultiin muun muassa pianisti Elliot Galvinia ja Maria Faust Machina -yhtyettä.Ilta alkoi täysin improvisoidulla sooloesityksellä, josta vastasi brittiläinen pianisti-säveltäjä Elliot Galvin (s. 1991).Galvin asteli flyygelin ääreen yllättävän rauhallisena ja rentoa olemusta huokuen – ottaen huomioon, että hänellä on juuri alkamassa intensiivinen soolonumero Valkoisen Salin mahtipontisessa miljöössä.Yksi jazzin ominaispiirre on yhtyeen jäsenten välinen vuorovaikutus. Sooloesitys onkin varsin erilainen tapaus ja odotin mielenkiinnolla mitä tuleman pitää.Galvin lähti räväkästi liikkeelle eikä säästellyt ääniä; vikkeliä melodioita ja muutenkin suhteellisen voimakasta menoa. Muutamissa kappaleissa hän lisäsi soittoonsa perkussiivisia elementtejä, joita hän sai aikaan preparoidun flyygelinsä sisälmyksistä.Tarttuipa Galvin myös Kalimbaan, eli sormipianoon, jolla hän naputti ilmoille karunkauniita ja nopeasti sammuvia nuotteja.Monimuotoisuutta löytyi siis ainakin erilaisten soundien muodossa.Hienoimmat hetket kuultiin kuitenkin silloin, kun Galvin ei tehnyt mitään järin ihmeellistä. Kun hän hidasti tempoa ja soitti harvempia ääniä, jäi enemmän aikaa pureskella musiikkia. Löytyi ihanasti väreilevä dissonanssi ja kauniisti kulkeva melodia.Seuraavaksi olisi kiinnostavaa kuulla Galvinia osana yhtyettä, jossa ilmaisusta kannetaan jaettua vastuuta. Hyödyntäisikö hän ideapankkiaan yhtä laajasti vai olisiko kuljettava jonkin sortin keskitietä?improvisaatio-ilottelusta voi olla henkisesti pitkä matka Maria Faustin kaihoisaan melankoliaan, mutta jollain ovelalla tavalla nämä kaksi esitystä sopivat samana iltana nautittaviksi. Kumpikaan ei esimerkiksi liioin pokkuroinut svengille, vaan luotti muihin musiikillisiin ansioihin.Virossa syntynyt, sittemmin Tanskassa vaikuttanut saksofonisti ja säveltäjä Maria Faust (s. 1979) on noussut suuremman jazzyleisön tietoisuuteen viimeistään viiden viime vuoden aikana ja Suomessakin hänet on nähty useampia kertoja eri kokoonpanojen kanssa.We Jazz -festivaaleille tekevä Faust esiintyi tällä kertaa Machina-kokoonpanonsa voimin, jossa soittivat Faustin itsensä lisäksi tenorisaksofonisti Ned Ferm, pianisti Jeppe Zeeberg, sellisti Ida Nørholm, kontrabasisti Adam Pultz Melbye ja toinen kontrabasisti Nils Bo Davidsen. Konsertin punaisen langan muodosti yhtyeen viime vuonna julkaisema albumi Machina.Machina-kokoonpanon sointi taipui kamarimusiikin suuntaan, kun jouset toivat ylväitä sävyjä jazzissa useammin kuultujen instrumenttien rinnalle. Toki yhtyeen jäsenten henkilökohtainen ilmaisukin oli tärkeässä roolissa, kuten saksofonisti Ned Fermin räjähtävät soolot osoittivat.Esityksen sydämenä sykkivät kuitenkin Faustin sävellykset, jotka hakevat kaltaistaan. Kiehtovimmat melodiat kuulostivat ikään kuin hahmotelmilta, alustavilta ideoita, jotka heräilivät henkiin ja kuolivat yllättäen. Ilmeisesti yleisölle ei ollut tarkoitus myydä valmista metritavaraa, vaan pikemminkin tarjota vihjeitä, joista jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä.Näiden kysymysmerkkien vastapainoksi tarjottiin myös vastauksia; harkitusti luotuja kuvaelmia, joita oli helppo jäädä ihailemaan.ja hänen yhtyeensä luoma kokonaisuus oli aivan oma pienoismaailmansa, josta löytyi loputtomasti erilaisia tarinoita. Tajusinkin että esityksen kuuntelemisen ohella kannattaisi kuunnella myös itseään. Mitä tuntemuksia musiikki voisi herättää minussa tänään ja mihin ne veisivät?Päädyin seesteisen kansallismaiseman syleilyyn ja seuraavaksi vapaana riehuvien tuulenpuuskien riepoteltavaksi. Loin katseen aavikkoon, jonka tyhjyys jatkui silmänkantamattomiin vain muutaman alkeellisen kasvin koristelemana. Lieneekö viimeisimpään vaikuttaneet Faustin hopeanväriset cowboy-bootsit?Vie mieli minne tahansa, on upeaa kuinka musiikki kasvaa yksittäisistä äänistä kokonaisvaltaiseksi elämykseksi. Ehkä opin konsertin myötä itsestäni jotain uutta ja jo pelkästään se oli riittävän hyvä syy saapua paikalle.