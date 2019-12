Nyt.fi

Sanna Marinin ihastelu maailmalla saa yhä uusia kierroksia, mutta The Daily Show’n näyttämässä valokuvassa on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen tuore pääministeri hallituksineen on tällä viikolla ollut maailmanlaajuinen puheenaihe, eikä ihmettely ole loppunut ainakaan vielä.Tähän mennessä Marin on kerännyt muun muassa satoja haastattelupyyntöjä, lukemattomia somemainintoja, Hillary Clintonin kehut ja Malesian vanhuspääministerin Mahathir Mohamadin isällisiä neuvoja.Keskiviikkona ihmettelijöiden (ja hehkuttajien) joukkoon liittyi amerikkalaisen The Daily Show -ajankohtaisohjelman juontaja Trevor Noah.”Suomella on nyt nuorin johtaja maailmassa, 34-vuotias Sanna Marin. Ja tiedättekö, mikä on vielä vaikuttavampaa? Katsokaa Suomen hallituskoalition muita johtajia”, Noah sanoo videolla.”Huh, katsokaa tätä – viisi naista.”Trevor Noah osoittaa ruudulle ilmestyvää kuvaa, jossa Marinin ympärillä on neljä muuta ministeriä.Suomalainen katsoja kuitenkin huomaa nopeasti, että Noah’n esitelmässä on virhe.Kuvassa Marinin vieressä seisovat Li Andersson (vas), Katri Kulmuni (kesk), Maria Ohisalo (vihr) – ja Krista Kiuru (sd).Häneenhän Noah luultavasti viittasi puhuessaan ”hallituskoalition muista johtajista”. Vaikka toki perhe- ja peruspalveluministeri Kiurukin on toimensa puolesta johtaja.Noah’n esittelemä kuva on rajaus Lehtikuvan tiistaina julkaisemasta ryhmäkuvasta, jossa näkyy 15 ministeriä. Henrikssonia ei olisi näkynyt, vaikka The Daily Show olisi julkaissut kuvan kokonaisuudessaan. Henriksson puuttui kuvasta kokonaan, sillä hän oli EU:n ja Yhdysvaltain välisessä oikeusministerikokouksessa Washingtonissa.Hallituksessa ministereitä 19, ja kuvasta puuttuvat Henrikssonin lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sekä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).No, antakaamme amerikkalaisille anteeksi ja palatkaamme The Daily Show’n pariin. Yleisö osoittaa suosiotaan kuvalle ja Noah etenee juonnossaan vitsivaiheeseen:”Olen pohtinut, että Suomi onkin salaa se saari Wonder Woman -elokuvasta. Siinä kaikki.””Huomatkaa myös, että tässä on kokonainen hallitus, jonka kanssa Mike Pence ei voisi olla samassa huoneessa.”Wonder Woman on vuonna 2017 julkaistu supersankarielokuva, jonka pääosaa näytteli Gal Gadot. Joissakin yhteyksissä elokuvaa on pidetty naisia voimauttavana, joten Noah’n vertaus ei ole aivan väärä.Viittaus Yhdysvaltain varapresidenttiin Mike Penceen liittynee puolestaan siihen, että toissa vuonna ilmeni, ettei konservatiivinen Pence illallista yksin naisten kanssa, paitsi vaimonsa.Trevor Noah huomioi vielä, että kuvan naisista neljä ovat alle 35-vuotiaita. Yhdysvalloissa seikka on sikälikin huomionarvoinen, että maassa presidentiksi voivat päästä vain 35 vuotta täyttäneet.Noah näyttää vielä kuvia iäkkäistä amerikkalaispoliitikoista ja pohtii, miksei poliittisissa luottamustehtävissä voisi olla yläikärajaa.Siinä kuvassa Suomi on jopa edistyksellisempi ja tasa-arvoisempi kuin ennen.Mikäli Marinin hallitus pysyy kasassa, Suomessa voisi miettiä, miten tästä voisi hyötyä.