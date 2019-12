Nyt.fi

Timo Lassy ja Teppo Mäkynen päättivät We Jazz -festarin tavalla, josta Sibeliuskin olisi ylpeä

Oli suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konsertti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakollisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Vaikkei

Mäkysen

Mutta

Oli

Jazzkeittiössä vieraileva Otso Reijonen, 17, käy toista vuotta Kallion ilmaisutaidon lukiota. Hän harrastaa saksofonin soittoa ja laulaa lukion kuorossa. Aikaisemmin We Jazz -tapahtuman keikoista ovat blogissa kirjoittaneet Sonja Kaipainen, 20, Heta Keskinarkaus, 30, ja Valtteri Pokela, 30.

http://hs.fi/sivu/jazzkeittio

http://Facebook.com/Jazzkeittio

musiikin päivä, Sibeliuksen syntymäpäivä. Sitä juhlistaakseni halusin mennä Suvilahteen katsomaan, miltä suomalainen musiikki tänä päivänä kuulostaa. Suvilahdessa esiintyi saksofonisti Timo Lassyn ja rumpali Teppo Mäkysen duo. Ja kuinka ollakaan, myös Lassy juhli syntymäpäiväänsä. Konsertissa soitti lisäksi tanskalainen Terkel Nørgaard yhdysvaltalaisen trumpetistin Ralph Alessin kanssa.Keikan jälkeen Lassy ja Mäkynen kertoivat, miltä kahdestaan soittaminen tuntui.8. joulukuuta satoi vettä kaatamalla. Oli kylmää ja pimeää.Onneksi lääkettä oli luvassa Suvilahden Tiivistämössä, jota kohti juuri astelin vesilätäköitä väistellen. Oli We Jazz -festivaalin viimeinen päivä.Illan avauksesta piti huolen tanskalaisen rumpalin Terkel Nørgaardin ja Atlantin takaa saapuneen trumpetistin Ralph Alessin koalitio. Heti konsertin alkumetreillä Nørgaard varmisti, että jokainen korvapari oli kuulolla.Itsekin säpsähdin, kun hän jysäytti symbaalia sellaisella voimalla, että karhukin olisi herännyt talviunestaan. Tästä eteenpäin Nørgaard johti soitantaa veitsenterävällä tarkkuudella.eteni lineaarisesti ja kasvoi haastavuudessaan tasolle, jolla kuuntelija joutui toden teolla keskittymään saadakseen jotain irti lavalla vallinneesta hallitusta kaaoksesta. Mutta keskittyminen – kuten elämässä yleensäkin – palkitsi, sillä yhtye pelasi yhteispeliään ilmiömäisen hyvin. Dynamiikka toimi kiitettävästi, eikä groovekaan jättänyt kertaakaan kuulijoita kylmäksi.Jos joku olisi onnistunut illan ensimmäisen spektaakkelin aikana tuoliinsa nukahtamaan, hän koki herätyksen, jonka kuvaileminen voimakkaaksi olisi vähättelyä. Varsin ennustettava lopetus sai silti minutkin hyppäämään tuolissani, kun tajunnan rajoja rapsutteleva tykitys pysähtyi kuin seinään.Nørgaard ja Alessi yhtyeineen eivät kuitenkaan saaneet mahdollisuutta encoreen, joka tuntuu jälkeenpäin ajateltuna pienoiselta oikeusmurhalta, sillä paukkuja varmasti olisi vielä löytynyt. Siitä menen takuuseen.roudaustauon jälkeen oli aika asettua taas eturivin vasempaan laitaan, ja valmistautua vastaanottamaan koko festivaalin viimeinen esitys. Suomalaisen musiikin päivän hengessä olikin enemmän kuin sopivaa, että viikon kestäneen jazzkonserttien sarjan päätösnumeron lankoja pitivät käsissään yhdet Suomen jazzskenen kirkkaimmista tähdistä, tenorisaksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen.Olin innoissani, sitä olisi turha kiistää. Olinhan kuunnellut duon levyä kesästä lähtien, ja kuumeisesti odottanut tilaisuutta kuulla albumin musiikkia livenä.Lassy ja Mäkynen eivät panoksiaan säästelleet. Keikan avauskappale venyi kestoltaan lähemmäs puolta tuntia, eikä ajan kulua edes huomannut. Tai no, kappaleita saattoi olla ehkä kaksikin, mutta kukapa pysyisi perässä kun musiikki raikaa tauotta.Kesken keikkaa Mäkynen nousi rumpusettinsä takaa kertoakseen mikrofoniin Lassyn 45. syntymäpäivästä. Sen seurauksena yleisöltä kajahti onnittelulaulu päivänsankarille.suurin yksittäinen asia, jonka Lassyn ja Mäkysen soitosta huomaa lähes välittömästi, on miesten välinen, lähes telepatialta vaikuttava yhteys lavalla. Soitanta noudattaa teatteri-improvisaation pyhintä sääntöä: älä koskaan sano ei.Sitä toden totta kumpikaan ei toiselle sano, vaan musiikillinen vuoropuhelu toimi saumattomasti läpi konsertin. Sitä, mitä toinen teki, toinen mukaili muokaten tarinaa ja vieden sitä eteenpäin. Soitto toimi kuin rikkinäinen puhelin; lause muuttui matkan varrella väistämättä, mutta lopputulos ei ollut millään nololla tavalla hauska, kuten yleensä rikkinäisessä puhelimessa. Sen sijaan syntyi musiikkia, josta nauttivat paitsi yleisö, myös soittajat. Ja se jos mikä näkyi.Tiivistämö itsessään ole kovinkaan pieni tila, onnistui duo luomaan upean intiimin ilmapiirin konserttiin. Puhtaasti musiikillista antia täydensivät erilaiset sivuäänet, joita ainakin tämän keikan perusteella lähti niin soittimista kuin soittajistakin. Korviini kantautui vuoroin saksofonien läppien sulkeutumisesta ja avautumisesta syntyvä vaimea kolina sekä herrojen välihuutoja, joilla he keskenään vaikuttivat kommunikoivan ja jopa yllyttävän toinen toistaan keikan aikana.Duo haastaa mielenkiintoisella tavalla perinteisempää jazzkokoonpanon muottia, johon yleensä kuuluu vähintäänkin basso, rummut ja ainakin yksi solistinen soitin.soitinrepertuaari ei suinkaan rajoittunut vain rumpuihin, vaan setin juuresta löytyi kattava arsenaali erilaisia oheisvälineitä, kuten esimerkiksi ksylofoni, jotka Mäkynen soitti keikan aikana jousella. Näiden välineiden avulla saatiin luotua tilaan jännittävä äänimaailma, jota voisi verrata merenalaisen kaupungin vaimeaan äänensorinaan yön pikkutunteina.Soitinten määrän minimointi avaa uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös rajoittaa soittajia. Kun saksofoni on ainoa melodiasoitin, sillä voi käytännössä surffailla eri sävellajeissa kysymättä kanssamuusikolta lupaa.Lopulta viimeinenkin sävel sammui ja yleisö yhtyi raikuviin aplodeihin. Encorekin tuli, ei kysymystäkään. Vielä viimeinen korvia hivelevä kappale sinetöi vuoden 2019 We Jazz -festivaalin. Yleisö valui hakemaan takkejaan, ja taustalla alkoi soida dj:n miksaamaa jazzia – mitäpä muutakaan?minä en ollut lähdössä, en vielä. Halusin jututtaa Lassya ja Mäkystä siitä, miltä äskeinen keikka tuntui.”Kaksi instrumenttia rajoittaa määrätyllä tavalla meitä, mutta meillä on silti kaikki vapaus tehdä mitä halutaan”, Mäkynen kiteytti istuessamme lavan reunassa samalla, kun roudarit purkivat tekniikkaa.”Mielestäni on myös hyvä asia, että soundi on niin erilainen. Esimerkiksi basson puute pakottaa kuulemaan musaa eri tavalla. Se on mielestäni terveellistä.”Duolla on myös Mäkysen mukaan helppo lähteä keikoille: ”Me mahdutaan yhteen autoon ja voidaan soittaa äänentoistolla tai ilman, missä vaan.”Lassy oli samaa mieltä: ”Kyllä, se on mahtavaa!””Vaikka muita melodiasoittajia ei ole, rummuistakin kuulee melodioita. Sieltä lähtee sellaisia impulsseja, jotka johtavat melodioiden ja jopa kokonaisten biisien syntyyn. Tepon tapa soittaa rumpuja on melodinen, rytmi ja melodia yhdistyvät tavalla, joka inspiroi mua. Se on meidän vahvuus tässä kokoonpanossa”, summasi Lassy omia ajatuksiaan.”Minusta on hienoa, että soittamisen ilo näkyy soittajasta. On myös tärkeää, että soittaminen tuntuu hyvältä, sillä se on niin vahva keino ilmaista itseään”, kertoi Mäkynen.Lassy oli samoilla linjoilla: ”Se on just niin kuin Teppo sanoo. Pitää olla rehellinen omalle tekemiselleen. Sitä kautta soittamisen ilo välittyy yleisöllekin. Kun pystyy heittäytymään, ja nauttimaan soittotilanteessa, olemaan onnellinen – uskon, että kokemus on silloin yleisöllekin väkevämpi.”lähdön aika. Musiikki oli tältä illalta ohi, mutta sitä muistellessa pääsen odottamaan seuraavia elämyksiä. We Jazz ehti antaa minulle paljon lyhyessä ajassa. Tahdon luvata itselleni, että palaisin tulevinakin vuosina. Ja yleisön fiiliksestä päätellen niin tekee moni muukin.154 vuotta sitten syntyi mies nimeltä Jean Sibelius. Hänen perintöään suomalaiset muusikot vievät joka päivä eteenpäin. Uskon, että Sibelius olisi ylpeä nähdessään, miltä suomalainen musiikki tänä päivänä näyttää. Minä ainakin olen.