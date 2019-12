Nyt.fi

Hiljaisen pikkukuppilan maukkaat pelmenit yllättivät – pikatestissä Café Pion

Ruoholahden

Sen

Eerikinkatu 43, p. 050 595 1644.Ma–pe 10.30–18.Pelmenit 10 e, letut 8,90 e ja kahvi 2,60 e.Ei.ja Kampin suunnalla suhaa päivittäin paljon työmatkalaisia. Puolenpäivän paikkeilla esimerkiksi Itämerenkadun suurista toimistotorneista vaeltaa nälkäisiä poppoita lounaspaikkaa etsien.Lounasvaihtoehtoja on lähistöllä runsaasti. Pelkästään Hietalahden kauppahallissa valinnanvaraa on rutkasti. Löytyypä läheltä myös kasvisravintola Cargo ja lähempää Kamppia turkkilainen Oba. Näiden kahden väliin, aivan klassikkoravintola Kannaksen kylkeen, on keväällä avattu suloinen Café Pion. Tätä ennen tiloissa toimi etiopialainen kahvila.Maanantaina puolilta päivin Pionissa ei ole paikalla kuin omistaja Andrei Neuvonen. Ikkunatiskillä on joulukoristeita, ja levysoittimessa pyörivät Forever 50’s -vinyylilevyn tutut sävelet. Seinällä on isohko taideteos ja nurkissa tekopioneja. Ikkunassa komeilee Foodora-kyltti, mutta käyntimme aikana paikalla ei pyörähdä ruokalähettejäkään. On selvää, että ihmiset eivät tänne helposti eksy.huomaa, sillä vitriinit ovat tyhjiä, samoin kahvipannu on tyhjä. Kaikki ainekset ovat jääkaapissa. Onneksemme essuun pukeutunut, hymyileväinen omistaja on töissä ”kaikki onnistuu” -mentaliteetilla.Päivän keittona olisi lihasoppaa, mutta Facebook-sivujen mukaan Café Pionissa tehdään itse pelmenejä, joten tilaamme sellaiset ja täytetyt letut. Letuissa kestää kuulemma 15 minuuttia, sillä ne tehdään tilauksesta ja tarjoillaan tuoreeltaan.Otamme alkuun kupilliset rooibos-teetä, joka osoittautuu ayurvedisiin seoksiin keskittyneen Yogi Tean jouluteeksi. Vaikka kyseessä on pussitee, saamme kupilliset eteemme valmiiksi haudutettuina, mikä on virkistävää lounaskuppilassa.Vartin odottelun jälkeen meille tuodaan kulhollinen vegaanisia, härkäpaputäytteisiä pelmenejä, jotka makoilevat höyryävässä ja aromaattisessa kasvisliemessä. Täytettä on riittävästi nälän taltuttamiseen. Myös fetalla ja tomaatilla täytetyt letut saapuvat samaan aikaan. Annokset ovat yksinkertaisia, eikä esillepanossa ole kikkailtu.Jo pelkkä pelmenien liemi saa aikaan lämpimän tunteen. Kirkkaan ja sopivan mausteisen kasvisliemen pinnalla kelluu houkuttelevia öljypisaroita.Letut eivät ole perinteiseen venäläiseen tapaan kovin happamia, mutta happamuuden korvaa niiden kanssa tarjoiltu turkkilainen jogurtti.Lounaan päätteeksi tilaan vielä espresson, joka kuitenkin vaihtuu americanoksi, sillä annan omistajalle luvan valmistaa sellaisen kahvin, josta hän itse pitää. Kuumalla vedellä jatkettu espresso on hyvin tummaa ja juoma yliuuttunutta, minkä vuoksi se maistuu oikeastaan lähinnä karvaalta.Tunnelma on paikassa kovin raukea ja rauhallinen. Ikkunasta avautuu näkymä läheiselle leikkipuistolle, jossa päiväkodin lapset peuhaavat.Mikä erottaa Cafe Pionin lähialueen muista lounasvaihtoehdoista? Vastaus on selkeä: pelmenit. Niiden vuoksi lounasseuralaiseni sanoo voivansa vaeltaa tänne vaikka kauempaakin.