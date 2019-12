Nyt.fi

Vaivihkaa auennut Lopez y Lopez tekee täydellisiä tacoja teurastamomiljöössä

Teurastamon

Teurastamon

Torstaista

Työpajankatu 2, p. 044 077 3346.Ma–ke 11–14.30, to 11–21.30, pe 11–22 ja la 12–22.Tacot ja lounas 10,50–12 e.Kyllä.uusi Taqueria Lopez y Lopez on aloitellut toimintaansa vaivihkaa, mutta maine näyttää kiirivän. Lokakuussa lounastarjoilun aloittanut meksikolainen ravintola on Facebookissa jo muutamaan otteeseen pahoitellut ruuhkia. Ei huono tilanne paikalle, joka ei ensimmäisten parin kuukauden aikana ole saanut edes nimeään talon seinään.Suosio ei yllätä. Lopez y Lopezin takana on ravintoloitsija Manu Torchio, jota on isolta osin kiittäminen autenttisen meksikolaisen ruuan rantautumisesta Helsinkiin. 2010-luvun alussa hän perusti Ruttopuiston kulmille Café de Nopalin, jota seurasivat Cholo, Patrona ja Lucha Loco, jotka kaikki ovat sittemmin sulkeneet ovensa.Lopez y Lopez – vähän kuin ”Korhonen ja Korhonen” meksikolaisittain – on yritys tuoda Helsinkiin uusi taqueria eli tacokuppila, jossa ruoka olisi perinteiseen tapaan halpaa ja tunnelma rennon kotoisa. Muutaman lounaan perusteella hinta-laatusuhde onkin kohdallaan. Toiminta on hioutunut viikkojen varrella ja paikan tacot kisaavat tosissaan kaupungin parhaan tittelistä.rouhea teollisuusmiljöö on rennolle tacoravintolalle oikein sopiva. Suljetulta kiinalaiselta ravintolalta vapautunut tila on saanut pläjäyksen väriä ja uutta kaakelipintaa.Kirjavat pöytäliinat, värikkäät seinämaalaukset ja kiikkerät tuolit henkivät väliamerikkalaista katukeittiötä. Korkea katto ja lasiseinän takana avautuva käytävä muistuttavat Tukholman trendikkäistä kauppahalleista, jollaiseksi Teurastamo voisi pienellä panostuksella kehittyä. Asiakkaita mahtuu pöytiin kolmisenkymmentä.Lounaan (10,50–12 e) voi valita lyhyestä listasta, jonka anti vaihtelee. Tacojen täytteinä on yleensä ainakin rapeaksi uppopaistettua kalaa, kanaa tai possua. Valikoimassa on tavallisesti myös kastikkeeseen hukutettuja enchiladoja ja rullattuja ja rapeaksi paistettuja tortilloja (flautas). Hintaan kuuluva keitto ja tilpehöörit tekevät lounaasta täyttävän.Ruoka on virheetöntä ja maut parhaimmillaan taivaallisia. Chipotle-tomaattikastikkeessa hautunut liha on pehmeää ja suussasulavaa, kalan leivitys rapeaa ja meksikolainen juusto kermaista ja hapokasta. Talon salsat ovat sopivan tujuja, ja tuoreet maissitortillat tulevat ainakin osin espoolaisen Tortillas La Familian perheyrityksestä.lauantaihin Lopez y Lopez on auki myös iltaisin. Testikäynnillä tarjoiltiin drinkkien lisäksi lounaalta tuttuja tacoja hieman koreampina versioina, mutta varsinainen illallismenu on tulossa myöhemmin. Henkilökunnan mukaan tulevaisuudessa listalla on luvassa muun muassa tuoretta kalaa, pataruokia ja rapeita tostadoja.Lopez y Lopezin keittiö on jo hyvässä iskussa, mutta monilta osin toiminta on vielä vähän vaiheessa. Tulossa on esimerkiksi Meksikosta tilattu kaasukäyttöinen kebabgrilli vartaassa kypsytettyjä al pastor -tacoja varten. Ensi kesänä käyttöön saadaan myös tilaan kuuluva suuri terassi. Ulkoseinä odottaa vielä neon-kylttiä.Manu Torchio on avaamassa myös toista Lopez y Lopez -ravintolaa Kampin keskukseen. Helsingin tacotarjonta näyttää olevan matkalla ilahduttavaan suuntaan.