Finnjävel teki onnistuneen paluun Helsingin ravintolakentälle

Finnjävelin

Uudessa

Salin

Jo

Uuden

Ainonkatu 3, p. 030 047 2337 (sali) ja p. 030 047 2340 (salonki), finnjavel.fi.Sali ti–la 11.30–23.30 ja su 12–16.30. Salonki ti–la 18–23.30.Salin alkuruuat ja lisukkeet 4–85 e, pääruuat 14–32 e ja jälkiruuat 6–13 e. Salin iltamenu 58 e (4 ruokalajia) ja lounasmenu 48 e (3 ruokalajia). Salongin menut 89 e (5 ruokalajia) ja 114 e (8 ruokalajia).Kyllä.ylösnousemusta tarvitsi odottaa vain puolitoista vuotta.Alun perin sen piti olla Henri Alénin ja Tommi Tuomisen kahden vuoden projekti. Määräaika tuli täyteen viime vuoden huhtikuussa, ja silloin ovet suljettiin Etelärannassa, kuten oli suunniteltukin.Lokakuussa kuitenkin avattiin uusi Finnjävel. Uuden paikkansa se löysi Taidehallista, jossa sijaitsi aiemmin ravintola Farang.Keittiön johtoon on ponnahtanut nuoremman polven tähtikokki Ismo Sipeläinen, joka nappasi viime vuonna neljännen sijan Bocuse d’Or -kilpailussa.Finnjävelissä on erikseen fiini fine dining -puoli nimeltä salonki, ja sali, jossa meininki on mutkattomampaa. Myös lounaat syödään salin puolella.Tila on hieno, ja ihan ensimmäiseksi huomio kiinnittyy salin kattoon, joka on peitetty räsymattoja esittävillä printeillä. Tarkoituksena on varmaankin ollut pehmentää kolkkoa akustiikkaa, mutta samalla on katseilta piilotettu taiteilija Ellen Thesleffin maalaamat kattomaalaukset.Ratkaisua on vaikea käsittää, mutta silti lounaan jälkeen tekee mieli toivottaa Finnjävel tervetulleeksi takaisin. Ruokapuoli on nimittäin kunnossa.Ensimmäinen Finnjävel tuli kuuluisaksi konseptistaan, jossa suomalaiset perinneruuat oli sommiteltu kekseliäästi uuteen uskoon. Uuden Finnjävelin lounasannoksia on tuunattu oikeastaan aika vähän. Tirripaisti tarkoittaa valurautapannussa paistettuja sikakuutioita. Paistetut silakat ovat paistettuja silakoita muusin kera. Voileipäkakku kylmäsavulohesta on yllättävänkin perinteinen esitys.Annokset ovat mutkattomia mutta maistuvia. Lounaan paras suoritus on lindströminpihvi. Punajuuresta, karitsanlihasta ja kapriksisesta kastikkeesta muodostuu samanaikaisesti raikas mutta maanläheinen ja kepeä mutta mehevä kokonaisuus.Jälkiruuista mieleen jää marjakeitto ja jäätelö. Se on kuin kesä tiivistettynä lautaselle.illallisesta ei myöskään ole nokan koputtamista.Alkuruokien suosikiksi nousee suolasiika. Raikas, nappiin suolattu kala ja juuri sopivasti puraiseva piparjuurihapankerma on ihana yhdistelmä.Pääruuissa onkin sitten dekonstuoitu perinneannoksia uutterammin. Varsinaissuomalaisesta holomuussista on kehkeytynyt prässätty sianlihanelikulmio, jonka päällä on sinapinsiemeniä ja kurkkua. Annoksesta löytyvät myös holomuussiin perinteisesti kuuluvat juurekset. Lihassa on vahva ja rehti sian maku, ja kokonaisuutena makumaailma tuo mieleen joulukinkun.Toinen uudelleenkäsittelyn kokenut annos on modernisoitu Mannerheimin kuha: loistavaa kuhamureketta, täydellisesti paistettu kuhanseläke, konfattu herkkusieni, täyteläinen sieniliemi, raastettua piparjuurta ja sileä puikulaperunamuusi. Annoksesta jää hieman kaipaamaan rapeaa elementtiä, mutta maullisesti se on täysosuma.Listalta löytyy myös vanhan Finnjävelin kuuluisin annos, karjalanpiirakka. Se toimii edelleen. Tällä kertaa riisistä on muovattu arancini-tyylinen pallo.Jälkiruuista riisivanukas on kuin kiireetön pyhäaamu. Paahteinen vanukas, mantelijäätelö, appelsiinigeeli ja kaurakeksi herättelevät ihania makumuistoja ilman tympeän nostalgisoinnin häivääkään.sisääntulo salonkiin on esitys. Aluksi meidät ohjataan salin puolelle pieneen kahvilamaiseen odotustilaan. Nautiskelemme epämukavilla palleilla aperitiiveja epätietoisen vartin ajan.Kun vihdoin pääsemme salonkiin, mustien verhojen takaa paljastuu vaikuttava tila, jossa on dramaattisen jyhkeä sisustus ja hämärä valaistus. Taustalla soi Tuomas Kantelisen varta vasten tähän tilaan säveltämä musiikki.Tunnelma on mahtipontinen, erityisesti koska olemme tiistai-iltana salongin ainoat asiakkaat.Palvelua piisaa, sillä vain meitä varten tiskin takana seisoo kaksi tarjoilijaa.Tarjolla on viiden ja kahdeksan ruokalajin menut. Menemme lyhyemmän kaavan mukaan.Mahtipontiset puitteet ja juhlava palvelu nostavat odotukset korkealle, mutta ruoka ei täysin lunasta odotuksia ja puitteita.Varsinkin menun kasvisversio jää vaisuksi. Välillä on sorruttu laiskuuteen ja jätetty annoksesta vain eläinproteiini pois. Esimerkiksi lasimestariksi nimetty alkuruoka on laimea ilman mainiota marinoitua taimenta.Lihamenussa pääruoka on oululaisen rössypotun virtaviivaistettu versio. Se on täyteläinen ja vahva mutta hienostunut annos, jossa veripalttu vie selvästi pääroolin. Kasvisversiossa on tarjolla perunamuusia ja haudutettua kananmunaa.Sienipuuro kuulostaa ihanalta, mutta jostain syystä sienen maku jää annoksessa yllättävän miedoksi. Liemikin on laihaa.Finnjävelin keittiöstä löytyy erinomainen jauhopeukalo, sillä paikan leivät ansaitsevat erityismaininnan. Erityisesti salongin piimälimppu on mahtavaa.Finnjävelin salin puoli toimii jo moitteettomasti. Maut ja konsepti ovat kunnossa. Salonki sen sijaan hakee vielä hieman muotoaan.Neljässä vuodessa Helsingin ravintolamaailma on myös mennyt niin vauhdilla eteenpäin, etteivät uudelleen ajatellut klassikkoannokset nosta enää samaa kohua kuin silloin, kun ensimmäinen Finnjävel avattiin.Mutta neljä tähteä uusi Finnjävel ansaitsee kirkkaasti.