Nyt.fi

Boomerit olivatkin millenniaaleja herkempiä loukkaantumaan ja muutenkin lumihiutalemaisia narsisteja, vihjaa u

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://hs.fi/nyt/art-2000006299855.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://mashable.com/article/study-narcissism-millennials-baby-boomers-sensitive/?europe=true

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191210111655.htm

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy