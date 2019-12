Nyt.fi

Mariaanien hautaa mittailtiin ensimmäisen kerran vuonna 1875. Ihmisjalka astui Pohjoisnavalle vuonna 1909. Etelänavalle 1911. Mount Everestin huipulle 1953. Kuun pinnalle 1969.Ensimmäiset dokumentoidut ruumiinavaukset tehtiin 300 vuotta ennen länsimaisen ajanlaskun alkua.Tiedämme, miltä aivot, keuhkot, maksa, ohutsuoli tai munanjohtimet näyttävät. Tiedämme suunnilleen, miltä näyttää maailman korkeimmalla huipulla, valtamerien syvänteissä tai avaruudessa; paikoissa, joissa emme käy.Arkisin ja samalla mystisin niistä on noin puolella väestöstä haarovälissä. Klitoris.Piti melkein saavuttaa 2000-luku ennen kuin tiede selvitti klitoriksen rakenteen. Sen teki australialainen urologi Helen O’Connell monimutkaisin kokein, jotka sisälsivät muun muassa masturbaatiota ja ruumiinavauksia.Vuosi oli 1998. Kävi ilmi, että klitoris ei ole mikään pieni vaaleanpunainen nappula jossakin “down there”. Se on reilun kokoinen elin. Se on kaksi tai kolme kertaa herkempi kuin penis ja suurempi. Klitoriksessa on paisuvaiskudosta kuten peniksessäkin, ja kiihottuessa se jäykistyy kuten penis erektiossa. Jos haluaa yrittää visualisoida sen, miltä klitoris kokonaisuudessaan näyttää, voi kuvitella sen olevan emätintä halaava orkidea.Länsimainen tiede äkkäsi klitoriksen 1600-luvulla. Italialaiset Realdo Colombo ja Gabriele Falloppio kiistelivät siitä, kumpi teki löydön ensin. Seuraavien vuosisatojen aikana osa klitoriksen saloista valkeni tiedemiehille hiljalleen.Helen O’Connell, s. 1962, kasvoi samalla lailla kuin lukemattomat muut: vailla tietoa anatomiastaan. Katolisen koulun opettajat kehottivat kysymään asioista äidiltä, joka sitten kertoi vaivaantuneena, miten mies istuttaa siemenensä naiseen. O’Connell ei ymmärtänyt, mitä tämä tarkoitti. Isäänsä O’Connell luonnehtii feministiksi, joka kannusti tytärtään tekemään uraa. Helenistä tuli Australian ensimmäinen urologi.Kokonaisen ihmiskehossa sijaitsevan elimen rakenteen selvittäminen on sensaatio. Se on enemmän kuin jos aurinkokunnastamme löytyisi uusi planeetta. Sivistyksen voisi ajatella leviävän vähintään kuin tiedon umamista eli viidennestä perusmausta. Etenkin, kun on kyse sukuelimestä.Erilaisten testien ja tutkimusten mukaan ihmiset eivät pääsääntöisesti tunnista klitorista kuvista tai 3d-mallinnuksista. Kaikki eivät osaa paikantaa edes jäävuoren huippua eli häpykieltä, käsin kosketeltavaa osaa klitoriksesta.Vatikaanissa, keskellä Michelangelon freskoa Sikstuksen kappelin katossa Jumala luo Aatamin omaksi kuvakseen.Länsimaisen hurskauden ytimestä alkaen se on kuvattuna vessojen seiniin ja alikulkutunneleihin. Penis näyttelee pääosaa pornossa. On penistä muistuttavia sieniä, kukkia, porkkanoita ja piparkakkuja. Polttareissa juomia nautitaan penispillillä. Mahdollisesti se näkyy elokuvassa tänäkin iltana. Se tulee silmille silloinkin kun emme halua.Kirkkovene ei juuri muistuta vulvaa. Eikä karjalanpiirakka, eivätkä oikeastaan lähikuvat persikoista tai useimmista kukistakaan. Klitoris näyttää joltakin orkidean ja ääniraudan väliltä, vaikeampi muistaa kuin hakaristi tai pentagrammi.Klitoris on sillä tavalla erilainen kuin penis, että sen ainoa tarkoitus näyttää olevan tuottaa mielihyvää. Se on yksityinen ja siten rivompi. Penis on tabu ja radikaali muka, vulva oikeasti.Vaikka klitoriksessa on säkenöivää voimaa, ihmiskuntaa on askarruttanut ennen kaikkea penis.Nämä ovat ratkaisevia kysymyksiä kun mietitään, erotaanko.Naistenkin seksuaalisuuteen liittyy pähkinöitä terapeuttien ja Väestöliiton purtaviksi. Kuten: Miksi heterosuhteessa elävät naiset saavat orgasmeja selvästi harvemmin kuin miehet?Lääkäri ja psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freud kirjoitti 1900-luvun alussa, että vaginaalinen orgasmi on “kypsempi” kuin klitoraalinen orgasmi. Arvoituksellinen g-piste on turhauttanut pariskuntia, sillä he eivät ole tienneet, että g-piste on olemassa: se on osa klitorista eli löydettävissä. Enää pitää tietää, mitä etsiä.Klitoris on vastaus moneen.Jos klitoris olisi kiinnostanut yhtä paljon kuin penis tai edes yhtä paljon kuin Kuu, joka on yhtä voimakas ja mystinen, olisivat monet asiat olisivat sujuneet hienommin.Ymmärtämällä paremmin klitorista ymmärtäisimme paremmin senkin, miten hirveää väkivaltaa tyttöjen ympärileikkaaminen on.Ehkä näin olisi, jos tieteilijöiden joukossa olisi ollut useampi sellainen, jolla itsellään on klitoris. Tiedämme, mikä heidän asemansa on ollut ja on.