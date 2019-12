Nyt.fi

Kontulan uusi uzbekistanilainen ravintola sopii etenkin lihansyöjille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruuat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uzbekistanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ostostie 4, p. 050 377 3388, ravintolauzbekistan.fi.Ma–pe 10–21 ja la–su 12–21. Lounasbuffet ma–pe 10–15.Alkuruuat 2–5,90 e, pääruuat 7,90–15 e ja jälkiruuat 4–6 e. Lounasbuffet 8,90 e.Kyllä.ostoskeskuksessa on kiitettävä keskittymä pizza- ja kebabravintoloita. Nyt ostoskeskuksen ruokatarjontaan on tullut aivan uusi kansainvälinen vivahde, kun tiettävästi Helsingin, ellei jopa koko Suomen, ensimmäinen uzbekistanilainen ravintola avasi ovensa marraskuussa.Ravintola Uzbekistanin sisustus kertoo, että ollaan Keski-Aasiassa, muinaisen Silkkitien maisemissa. Lattioilla on itämaisia mattoja ja seinillä Uzbekistanin maisemia esitteleviä julisteita, jotka tuovat mieleen matkailumainokset.Seinustan televisiossa pyörivät erikoiset uzbekistanilaiset musiikkivideot, joissa huivipäiset naiset tanssahtelevat viettelevästi.Ravintolan nurkassa nököttää sisustuselementtinä suuri, kauniisti koristeltu tandooriuuni.ja juomat tilataan tiskiltä ja asioiminen sujuu suomeksi. Anniskeluoikeuksia ravintolalla ei ole, mutta linjaus tuskin liittyy uskontoon. Muslimivoittoisessa Uzbekistanissa alkoholin käyttöä ei paheksuta, sillä entinen neuvostotasavalta on omaksunut venäläishenkisen juomakulttuurin.Ravintolan ruokalista on hyvin lihapainotteinen: nautaa, kanaa ja lammasta. Tarjolla ei ole yhtäkään kala- tai kasvisruokaa, salaattia lukuun ottamatta.Kysyttäessä meille suositellaan Uzbekistanin kansallisruokaa plovia, joka on eräänlainen liha-riisipilahvi (10,90 e).Plovin lisäksi testaamme cheburekia eli vehnäkuoressa uppopaistettua lihapiirakkaa (9,90 e / 2 kpl) sekä höyrytettyjä naudanlihanyyttejä eli manteja (9,90 e). Niiden kylkeen noutopöydästä saa salaatinlehtiä ja majoneesilla höystettyä peruna-tomaattisalaattia.ruoka ei juuri pelaa mausteilla. Plov valmistetaan perinteisesti lampaasta ja lisukeriisille makua antavat lähinnä lampaanrasva, mustapippuri ja kumina. Ravintola Uzbekistanin perinteisen oloisessa plov-annoksessa on naudanlihaa ja maltillisesti maustetun mutta maistuvan riisin seassa sipulia, porkkanaa ja kikherneitä.Lihapiirakka chebureki on testikäynnin paras annos. Piirakat muistuttavat pitaleipiä, joiden sisään on leivottu jauhelihaa, eikä kokonaisuus ole lainkaan liian rasvainen. Lisänä saa mainiota tomaattikastiketta, jossa on makeahko säväys.Smetanan kanssa tarjottavat manti-lihanyytit ovat kelvollisia, mutta eivät unohtumattomia.Tässä vaiheessa viereiseen pöytään kannetut vaikuttavat kebabvartaat herättävät pientä annoskateutta.Jälkiruuaksi testaamme uzbekistanilaisia kakkuja. Odotan Silkkitien mausteisia makuja, mutta sekä tiivistä tippaleipää muistuttavassa chak-chakissa että hunajakakku medovikissa maistuu lähinnä hunaja.Ylipäätään Ravintola Uzbekistanin ruuissa ei ole juurikaan vivahteita tai mausteisuutta, vaan annokset edustavat helposti lähestyttävää lohturuokaa.Ainakin tässä ravintolassa uzbekistanilainen ruoka on selvästi raskaampien annosten ystäville. Ja ennen kaikkea lihansyöjille. Heille ravintola Uzbekistan tarjoaa tuhteja, turvallisia ja lihapainotteisia ruokia.