Vuosikymmenen parhaat TV-sarjat

10. Sharp Objects

9. The Jinx

8. Sherlock

7. Black Mirror

6. Daredevilin ensimmäinen kausi

5. The Leftovers

4. Twin Peaks: The Return

3. Game of Thrones

2. True Detectiven ensimmäinen kausi

1. Bojack Horseman

Nämä olisivat voineet olla mukana

Gillian Flynnin romaaniin perustuva tarina kertoo traumatisoituneesta toimittajasta, joka palaa kotiseudulleen selvittämään lapsimurhia. Minisarja on tiiviisti syvenevä mysteeri. Se on synkän tukehduttava tarina sukuperinnön, seksuaalisuuden, päihteiden ja väkivallan hunajaisen myrkyllisestä yhteensulautumisesta Missourin raskaassa ilmassa.Tämä on naisten sarja. Tekisi mieli sanoa, että Amy Adams pääroolissa itsetuhoisena Camille Preakerina kantaa koko hurjaa tunnelatausta. Mutta se ei olisi reilua Camillen äitiä Adora Crelliniä esittävän Patricia Clarksonin uhkaavan rakastavaa roolityötä kohtaan.Todellisuus on tarua ihmeellisempää ja siksi tositapahtumiin perustuvat rikosdraamat vetoavat aina.True crime -genre loi itsensä uudelleen tällä vuosikymmenellä. Nousua johtivat isolla budjetilla dramatisoidut ja piinkovan journalistisesti kirjoitetut ja tutkitut dokumenttisarjat, jotka osallistuivat käsittelemiensä rikosten ratkaisemiseen.Making a Murderer oli huikea tapaus ensimmäisellä kaudellaan, mutta lopahti täysin toisella kaudella.True crimen nopean välähdyksen hätkähdyttävimmäksi ja puistattavimmaksi teokseksi nousee lukuisista murhista epäillystä miljonääristä Robert Durstista kertova The Jinx. Sarja piti otteessaan alusta loppuun, mutta sen lopetus oli jotain aivan muuta.Televisiossa ei ole koskaan nähty tai kuultu mitään samanlaista.Maailman paras salapoliisi Sherlock Holmes saattaa pitää jonkinlaista ennätystä siinä, kenestä on tehty eniten kirjoja, tv-sarjoja ja elokuvia.BBC:n uusi Sherlock ottaa röyhkeästi paikkansa parhaiden sovitusten joukossa. Käsikirjoittajat Mark Gatiss ja Steven Moffat onnistuvat siirtämään vanhojen tarinoiden mysteerihengen taidolla mobiililaitteiden aikakauteen.Vaikka lähdemateriaalina on vahvoja klassikoita, käsikirjoitukset ovat parhaimmillaan jopa nautiskelevan vapautuneita.Martin Freeman tekee surumielisen tohtori Watsonin. Hänen maanläheisyytensä turvin Benedict Cumberbatch voi nostaa tyylikkään korkeat kauluksensa ja kävellä koko maailman yli ja sukeltaa syvälle narsistisen ja autistisen neron Sherlock Holmesin mieleen.Kolme ensimmäistä kautta olisi pitänyt riittää, sillä sen jälkeen sarjan taso laski huomattavasti.Kun science fictionin tieteiskuvitelmat kuvaavat tulevaisuutta, ne ovat turvallisia. Avaruuslaivoilla ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme. Black Mirrorin tulevaisuusvisiot ovat niin lähellä nykypäivää, että eroa on välillä vaikea nähdä. Tällainen scifi ei kuvaa niinkään tulevaisuutta kuin sitä nopeutta, jolla nykyhetki syöksyy kohti pimenevää tulevaisuutta. Fiktiosta tulee tämän vauhtisokeuden heijastus. Siitä tulee musta peili.Black Mirror on antologiasarja, jonka inspiraationa on Hämärän rajamailla, mutta on sitä hienovireisempi. Varsinkin kolmannesta kaudesta lähtien sarja on kuvannut ahdistustamme mobiiliteknologian ja sosiaalisen median läpikyllästämässä maailmassa. Muutamassa jaksossa ei edes ole ollut mitään scifi-elementtejä. Taskuissamme on jo nyt puhelimen musta peili. Yhdessä mobiiliteknologian myrkyllistä vaikutusta käsitelleessä jaksossa tämä tehtiin selväksi, kun jakson alussa näkyi vuosiluku. Se oli menneisyydessä.Marvel ja Netflix tekivät viime vuosina joukon supersankari-tv-sarjoja. Alkuasetelma oli lupaava. Sankarit olisivat katutason rikosten ratkojia. He tappelivat ihmissalakuljettajia ja huumekauppiaita vastaan, eivätkä sohineet tähtien takana kuten Marvel-elokuvien sankarit. Neljä hahmoa esiteltäisiin ensin omissa sarjoissaan. Sen jälkeen he yhdistäisivät voimansa sarjassa The Defenders.Ensimmäisenä ilmestyi Daredevil. Hän on päiväsaikaan sokea puolustusasianajaja, joka öisin turvautuu nyrkkeihinsä ja yliluonnolliseen tutka-aistiinsa, kun laki ei riitä. Charlie Cox esitti uskottavasti katolista oikeuden puolustajaa, joka kamppailee omatunnon tuskissa ja keskustelee pappinsa kanssa.Daredevilin ensimmäinen kausi tarjosi pidettäviä ja uskottavia henkilöitä, lain molemmin puolin. Vincent D’Onofrion esittämä Wilson Fisk on edelleen paras Marvel-rikollinen missään sarjassa tai elokuvassa. Netflixin muut Marvel-sarjat eivät onnistuneet ja ne kaikki lopetettiin hiljattain. Daredevilin avauskausi pysyy silti merkkiteoksena ja osoituksena siitä, mihin laji pystyy.Damon Lindelof näytti jo Lostissa kykynsä tehdä hienoja tv-sarjakäsikirjoituksia, mutta The Leftovers on hänen mestariteoksensa. Sarjan alussa joukko amerikkalaisia tempaistaan – johonkin. Sarja kertoo siitä, miten ihmiset käsittelevät tällaista käsittämättömyyttä. Kristitty yhteiskunta tulkitsee sen uskontonsa ylöstempaukseksi, mutta ihmismielelle se ei riitä selitykseksi. Lindelof kertoo koko ajan henkilöidensä kautta, otteella joka on täsmällinen, hienovarainen ja pienieleinen. Ihmiset ovat tuskallisen aitoja ja hän rakastaa heistä jokaista, lämmöllä ja ankaruudella. Lindelof käynnistää toistuvasti juonia, jotka ovat ihmisten yrityksiä löytää vastaus tempautumisen mysteeriin ja samalla omaan menetyksen tuskaansa. Tapa, jolla he epäonnistuvat, on samalla Lindelofin keino rikkoa mysteeridraaman kerronnan perinteitä. Ne ovat kuitenkin ennen kaikkea kivulias kuva ihmisen aina keskeneräiseksi jäävästä tilanteesta.Kukaan ei odottanut, että Twin Peaksin paluu olisi mitään muuta kuin erinomainen. Mutta kukaan ei varmaan osannut odottaa sitä millimetrin tarkkuudella rakennettua kerronnallista arvoitusta, jonka Lynch, Mark Frost ja muu tuotantotiimi maailmalle heitti vuonna 2017.Jaksoja katsoessa hämmennys kasvaa ihastuksen myötä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Miten kukaan voi näin häpeilemättä antaa katsojan olla täysin pihalla? Miten kaikki voi silti olla niin vetoavaa?Toki uusi Twin Peaks on välillä vähän turhauttava, mutta se on kai tarkoituskin. Sarjan edetessä avoimia mysteerejä ja selittämättömyyksiä tulee vain lisää. Viimeisten jaksojen aikana Lynch kuitenkin kietoo ne yhteen ja näyttää, että kaiken sekoilulta näyttävän outouden takana on koko ajan ollut ajatus ja logiikka. Tai ainakin melkein kaiken.Twin Peaks: The Return on pakko nähdä, jotta ymmärtää mitä televisiodraamalla voi tehdä. Se on hauska, häiritsevä, hillitön, harhainen, hullu ja hurmaava. Se on ainutlaatuisen tekijän David Lynchin testamentti.Jos arvioitaisiin merkitystä, mittakaavaa ja kulttuurista painoarvoa, vuosikymmenen televisiosarja olisi ehdottomasti Game of Thrones.Vuosina 2011–2019 esitettyä fantasiasarjaa katsoi yli sata miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Mitään muuta sarjaa ei tiettävästi katsottu yhtä paljon. Mistään muusta sarjasta ei varmasti puhuttu ja kirjoitettu yhtä paljon. Mikään muu draamasarja ei ole voittanut yhtä paljon Emmy-palkintoja – koskaan.Tämä oli lohikäärmekuningattaren, velkansa maksavien Lannisterien ja uskollisuudestaan maksavien Starkien vuosikymmen.Sarjasta peräisin oleva lause ”talvi on tulossa” on jo osa kielenkäyttöämme.Sarja perustuu George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -romaanisarjaan, joka oli jo 2011 myynyt miljoonia. Aikuisille tehty lohikäärmefantasia jättibudjetilla oli silti rohkea veto HBO:lta.Kolmannen kauden jälkeen sarjasta oli tullut massiivinen hitti. Menestyksen sinetöi sarjan henkinen huippukohta, 2. kesäkuuta 2013 lähetetty The Rains of Castamere. Se oli vuosikymmenen televisiohetkiä.Game of Thrones tarjosi kaikkea. Suurta draamaa, rakkautta, petosta ja juonittelua. Taistelua ja hiljaisia hetkiä. Upeaa musiikkia ja lavasteita sekä loistavia roolisuorituksia.Se loi maailman, jossa oli ystävyyttä ja kauneutta, julmuutta ja painajaisia. Maailman, jolla oli elävä historia ja jossa taikuus ja legendat heräsivät eloon. Maailman, jossa miehet ja naiset, aikuiset ja lapset, joutuivat taistelemaan selviytyäkseen ja säilyttääkseen ihmisyytensä.Tarinassa oli yllättäviä juonenkäänteitä. Päähenkilöitä kuoli. Sellaista ei oltu koskaan nähty tässä mittakaavassa. Sarjan tunnuslauseeksi tuli ”kukaan ei ole turvassa”.Katsojat eivät halunneet tietää käänteistä ennen jakson näkemistä, joten sarja esitettiin samaan aikaan kaikkialla. Kahdeksas kausi esitettiin keväällä 2019 lähes kahdessa sadassa maassa, samalla minuutilla.Game of Thrones oli tapahtumatelevision paluu. Samalla kun Netflix antoi luvan ahmia monta jaksoa kerrallaan, koko maailma hengitti viikon välein esitettävien GoT-jaksojen tahdissa. Sarja opetti suuren yleisön spekuloimaan genreviihteen tulevista käänteistä ja tuomitsemaan spoilerien levittäjät.Martinin kirjoista tuli lopulta sarjan siunaus ja kirous. Ne antoivat hienoja henkilöitä ja käänteitä sekä todellisen maailman. Mutta kun Martin ei saanutkaan kirjasarjaansa valmiiksi ajoissa, tv-sarjan tekijät David Benioff ja D. B. Weiss joutuivat kirjoittamaan nopeasti lisää tarinaa.Neljä ensimmäistä kautta olivat vuosikymmenen huippudraamaa. Sen jälkeen taso laski. Fanit rakastavat sarjaa, mutta kuten vain fanit osaavat, moni sanoo vihaavansa sarjan tekijöitä.Aika tulee kohtelemaan sarjaa erittäin hyvin. Vuosikymmenienkin päästä on helppo nähdä miten ainutlaatuinen teos Game of Thrones oli.Sarjalle on jo tekeillä esi-osa. Mutta ei se ole enää sama asia. On vain yksi Game of Thrones, emmekä koskaan enää näe sen kaltaista.True Detectiven ensimmäinen kausi (2014) on häkellyttävä. Se alkaa murhatutkimuksesta kertovana dekkarina, mutta kasvaa joksikin paljon syvemmäksi ja synkemmäksi. Louisianan maagisen raskas ilma uhkuu synkkiä salaisuuksia, joissa uskonto, halu, murha ja mielisairaus sekoittuvat vuosikymmeniä ylittäväksi tarinaksi.Mikään toinen tv-sarja ei varmaan ole onnistunut samanlaisessa käsikirjoituksen, ohjauksen, näyttelijöiden, musiikin, kuvauksen ja paikan alkemistisessa avioliitossa. Jokaisesta jaksosta aistii, miten taitavan hallittu kokonaisuus se on ja miten se silti kuin elää omaa elämäänsä ja luo jotain, mitä tekijätkään eivät osanneet aavistaa. Jotain vilahtaa silmäkulmassa, jotain jää huomaamatta. Jossain joku vielä elää, hengittää, syövyttää.Nic Pizzolatton hienovaraisen vihjailevasti kirjoittama, kolmessa ajassa tapahtuva tarina on rakennettu nerokkaasti. Se tuo ”weirdin”, kummallisen kirjallisuuden tunnelman televisioon. Se toimii myös henkilövetoisena poliisimysteerinä. Kuten parhaat dekkarit, True Detective ei ole tarina rikoksesta, vaan poliiseista, heidän läheisistään ja elämistä, jotka rikkoutuvat rikosten vaikutuksesta. Se on tarina ihmisistä, jotka menettävät kaiken millä elämässä on merkitystä ja yrittävät silti jotenkin paikata maailmassa olevan särön, koska he uskovat voivansa siten korjata itsensä.Näyttelijät Matthew McConaughey (Rustin ”Rust” Cohle) ja Woody Harrelson (Martin ”Marty” Hart) esittävät vahvasti kahta hyvin erilaista poliisia, jotka joutuvat selvittämään rikossarjaa 17 vuoden aikana. Vaikka heidän välinen jännitteensä on olennainen, tämä on ennen kaikkea tarina Rustista ja hänen kiirastulestaan. Martyn tehtävä on lopulta olla vain tavallisen poliisin ja tavallisen miehen kuva, jota vastaan Rust erottuu.Rust Cohle, ”ruostehiili”, on luultavasti ainutlaatuinen hahmo television ja elokuvan historiassa. Hän on filosofinen nihilisti, joka on nähnyt syvälle tyhjyyden kuiluun. Hän on samaan aikaan pelottavan ajaton ja tuskallisen kiinni tässä ajassa. Rustyn tarina on armoton kurimus, syöksy syvälle ihmismielen pimeyteen, jossa lopulta loistaa myös valo.Pääkaksikon ja varsinkin McConaugheyn lähes täydellisen roolisuorituksen rinnalle yhdeksi päähenkilöksi nousee Louisiana. Ohjaaja Cary Joji Fukunaga luo salaperäisen uhkaavan tunnelman amerikkalaisen yhteiskunnan takapihoille ja tuntemattomille suoalueille. Neljännen jakson pitkä otto rikollisjengien yhteenotosta on teknisesti huikea suoritus.Sarjan myöhemmät kaudet eivät päässeet lähellekään ensimmäisen tunnelmaa. Mikään tuskin pääsee, vaikka Rustin mukaan ”aika on litteä ympyrä”, ja kaikki toistuu yhä uudestaan.Televisiosarjojen vallankumouksellisesta uudistumisesta päättyvällä vuosikymmenellä kertoo kaikkein eniten Bojack Horseman (2014–).Siinä on jotain hienoa, että vuosikymmenen paras tv-sarja on animaatio, joka kertoo hevosesta. Tämä seikka kertoo jo itsessään siitä, miten pitkälle televisiodraama on päässyt ja miten paljon ala luottaa omaperäisin ja omaäänisiin tekijöihin.Bojack Horsemanin nimikkopäähenkilö on elämäänsä väsynyt hasbeen-näyttelijä, joka esiintyi 1990-luvulla harmittomassa tilannekomediassa. Vuosikymmenien jälkeen hän on rikas, masentunut ja kyyninen päihteidenkäyttäjä. Bojack on ärtyisä narsisti ja krooninen ihmissuhde-epäonnistuja. Mutta hän yrittää elää traumojensa ja addiktioidensa kanssa ja löytää jonkinlaisen yhteyden muiden ihmisten ja eläinten kanssa. Hänellä on sydän, kuten koko sarjalla, joka on samaan aikaan hauska, kipeä, järkyttävä ja täysin pähkähullu.Sarja alkaa, kun Bojackin (Will Arnett) exä ja manageri, kissa Princess Carolyn (Amy Sedaris) yrittää saada tämän uran ja elämän raiteilleen. Ratkaisuksi keksitään kirjoittaa kehäraakista elämäkerta. Kirjoittajaksi valikoituu nuori toimittaja Diane Nguyen (Alison Brie), joka on valveutunut feministi ja täysin eri maailmasta kuin Bojack. Näistä kahdesta naisesta tulee Bojackin elämän kaksi kiintopistettä.Kun Bojack pääsee unelmarooliinsa, lapsuuden idolistaan kertovan elämäkertaelokuvan pääosaan, hänen kaikki kohtauksensa korvataan digitaalisella versiolla. Silti, hän on ehdolla Golden Snowflake Awardeissa kategoriassa ”Parhaasta roolista pitkässä elokuvassa tai Vine-videossa”.Sarja tekee tämäntyyppistä sattuvaa satiiria viihdeteollisuudesta, julkkiskulttuurista ja mediasta. ”Uutiset” syntyvät sen maailmassa sosiaalisen median turhista aallokoista ja tähdeksi nousevat ne, jotka pystyvät näillä aalloilla ratsastamaan.Se ottaa kaiken irti maailmastaan, jossa on ihmisiä ja eläimiä, jotka kuitenkin ovat samalla ihmisiä. Heillä on eläinlajilleen tyypillisiä piirteitä, joista tulee lempeitä karikatyyreja ihmisluonteiden kirjavuudesta. Dianen mies Mr. Peanutbutter (Paul F. Tompkins) on koira, joten hän on tietysti hyvin uskollinen eikä siedä postinjakajaa. Paparazzit ovat tähtien ikkunoiden takana lenteleviä lintuja. Penguin-kustantamossa on tietysti töissä pingviinejä. Kanat johtavat kanafarmia, koska ”kyllä kana kanan tuntee”.Bojack Horsemania ei kannata pelästyä siksi, että se on animaatio. Päinvastoin. Koska se on animaatio, se pystyy tavoittamaan ennenäkemättömän laajan tunnerekisterin ja saa silti kaiken pysymään koossa. Esimerkiksi, animoidut eläinkasvoiset ihmiset voivat sanoa sellaisia lauseita kuin ”onnen salaisuus on, että teeskentelee onnea, kunnes unohtaa teeskentelevänsä” ja saavat sen kuulostamaan muulta kuin latteudelta.Animaatiohahmot etäännyttävät, tietysti, ja se on tarkoituskin. Ne eivät tunnu ihan täysin todellisilta. Sen ansiosta järkyttäviä asioita kuten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten laiminlyömistä voi käsitellä samaan aikaan suorapuheisesti ja tyylikkäästi. Se on hienoa, se on hienovaraista ja se on parhaimmillaan todella kaunista.Sarja on myös rohkean kokeileva, siis taiteellisessa mielessä. Joskus kokonaisen jakson aikana ei käytännössä puhuta ja joskus taas koko jakso on vain yksi puhe.Uskomatonta on se, että kaikki tämä pysyy koossa. Toki välillä tulee notkahduksia, mutta suurimman osan aikaa sarjan tekijä Raphael Bob-Waksberg saa ristiriitaiset elementit loistamaan kirkkaammin toistensa ansiosta.Kaiken hauskan ja sekoilun keskellä sarja kysyy toistuvasti kaksi tärkeää kysymystä: tiedämmekö mitä haluamme ja tiedämmekö keitä olemme.Eihän näihin ole mitään vastauksia, joten etsiminen jatkuu. Kuten Bojack itse sanoo: ”Elämässä saa joko mitä haluaa, muttei tiedä mitä haluaa, tai sitten tietää mitä haluaa, muttei saa sitä.”★ Stranger Thingsissä on oma tunnelmansa.★ The Crown on elävää epookkia elävistä kuninkaallisista.★ The Expanse on laatuscifiä.★ The Haunting of Hill House on kuin konvehtirasia.★ House of Cardsin synkkä valtapeli aloitti Netflix-ajan.★ Silta kiteytti Nordic Noirin.★ Dark on erilaista scifiä.★ Vikingsin ensi kaudet ovat rautaa.★ Wolf Hall on karu tarina vallasta ja sen vaikutuksesta.★ Watchmen on rohkea tulkinta klassikkosarjakuvasta.